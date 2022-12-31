Новые штрафы и пособия. Какие законы вступают в силу в январе 2023 года?

Традиционно наступление Нового года связано с некоторыми изменениями в законодательстве нашей страны. Что важно не упустить? Свой обзор наиболее значимых для граждан законодательных новаций для aif.ru представил доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Виктор Щербаков.

Повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот показатель прямо либо косвенно влияет на доходы широкого круга граждан. С января 2023 года федеральный МРОТ составит 16 242 рубля и станет выше текущего значения на 963 рубля. Значение МРОТ влияет на уровень оплаты труда, размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также иных пособий в рамках обязательного социального страхования. Субъекты РФ вправе устанавливать свой уровень регионального МРОТ, но он не должен быть ниже федерального. Кроме того, в соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью исполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. Таким образом, устанавливать зарплату работнику, который работает на предприятии на полной ставке, ниже уровня МРОТ запрещено законом.

Введение единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Данное пособие будет назначаться на каждого ребенка в отдельности, если детей несколько. Пособие выплачивается до наступления 17-летнего возраста ребенка. Кроме того, и беременная женщина тоже сможет получить данное пособие, если встанет на учет в медицинской организации в ранние сроки (до 12 недель) беременности. Для получения пособия необходимо, чтобы родители и дети имели гражданство Российской Федерации и постоянно проживали в нашей стране, а среднедушевой доход такой семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Размер выплат единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет зависеть от дохода конкретной семьи, и может составить от 50% до 100% прожиточного минимума субъекта РФ.

Граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), смогут получать выплаты по больничным и другие. Так, с 1 января на этих граждан может распространяться обязательное страхование «на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Из этого правила будут исключаться те граждане, в отношении которых применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть эти лица платят налог на профессиональный доход.

Минтруд России в своем письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103 дал разъяснения нормам закона и указал на важные особенности. Так, исполнители по договорам ГПХ имеют право на оплату больничных и иные, установленные законом пособия в 2023 году, если в 2022 году данные лица работали также и по трудовым договорам, а сумма взносов от их работодателей на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила не менее 4 833,72 руб.

Иностранцы смогут лечиться в медучреждениях РФ по полису ОМС. Большая часть иностранных граждан, а также лиц без гражданства, которые временно пребывают в РФ, смогут получить право на медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако это станет возможно, если работодатели будут согласны платить за них страховые взносы не менее 3-х лет. Указанная категория лиц в 2023 году будет иметь право при приеме на работу не предоставлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) либо договор о предоставлении платных медуслуг. Вместе с тем, приведенные изменения не затронут высококвалифицированных иностранных специалистов.

Новые пошлины для автовладельцев. Они появятся по ряду государственных услуг, которые прежде осуществлялись бесплатно. В частности, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства (ТС), которое уже эксплуатируется, будет установлена пошлина в 1 000 рублей. Также за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов (в том числе, за выдачу взамен утраченного свидетельства или пришедшего в негодность) — 1500 рублей, а за продление указанного свидетельства — 1000 рублей.

Новые штрафы для водителей. С января 2023 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), в котором предусмотрены новые проступки и наказания за них. Так, теперь предусмотрена санкция за выгрузку или сброс с ТС (автомобилей, мотоциклов, тракторов и т.д.) и прицепов к ним мусора (отходов производства и потребления) вне установленных мест. Данные противоправные деяния теперь станут фиксироваться камерами в автоматическом режиме, а к ответственности привлекут собственника ТС. В КоАП установлены достаточно чувствительные суммы штрафа за данный проступок: для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.