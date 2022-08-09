В учреждениях УФСИН новые щенки готовятся к службе.

Четыре новых щенка, прибывших в УФСИН из племенного питомника исправительной колонии № 19 ГУФСИН Иркутской области, в конце текущего года приступят к несению службы.

Щенки немецкой овчарки Панда, Рад, Прада и Сайгур проходят курс специальной подготовки в исправительных колониях № 6 и № 7, следственном изоляторе.

Специалисты кинологической службы проводят их дрессировку на кинодроме. Комплекс применяемых приемов направлен на приучение к раздражителям окружающей среды и безбоязненному отношению к человеку, развитие физической выносливости и выработку первоначальных условных рефлексов и навыков.

Сотрудники наблюдают за тем, как проявляют себя их подопечные, в том числе в играх, и определяют для какого направления службы каждый из них более подходит.

В будущем щенки будут помогать кинологам в решении таких задач, как недопущение побегов, пресечение доставки запрещенных предметов и веществ, обходы прилегающей территории и досмотр транспорта.