09.08.2022
12:34
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Якутия

Новые щенки готовятся к службе

В учреждениях УФСИН новые щенки готовятся к службе.

Четыре новых щенка, прибывших в УФСИН из племенного питомника исправительной колонии № 19 ГУФСИН Иркутской области, в конце текущего года приступят к несению службы.

Щенки немецкой овчарки Панда, Рад, Прада и Сайгур проходят курс специальной подготовки в исправительных колониях № 6 и № 7, следственном изоляторе.

Специалисты кинологической службы проводят их дрессировку на кинодроме. Комплекс применяемых приемов направлен на приучение к раздражителям окружающей среды и безбоязненному отношению к человеку, развитие физической выносливости и выработку первоначальных условных рефлексов и навыков.

Сотрудники наблюдают за тем, как проявляют себя их подопечные, в том числе в играх, и определяют для какого направления службы каждый из них более подходит.

В будущем щенки будут помогать кинологам в решении таких задач, как недопущение побегов, пресечение доставки запрещенных предметов и веществ, обходы прилегающей территории и досмотр транспорта.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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