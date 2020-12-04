Новые сервисы карт от АЭБ для бизнес-клиентов

Алмазэргиэнбанк в ноябре добавил на свои POS-терминалы прием оплаты по бесконтактным картам международной платежной системы JCB. Теперь на всех терминалах АЭБ возможно производить оплату в одно касание бесконтактными картами платежных систем не только Visa, Masterсard, Мир, но и JCB.

Отметим, что прием оплаты за покупки по бесконтактным картам давно и успешно используют клиенты Алмазэргиэнбанка по торговому эквайрингу. Наряду с технологией бесконтактных платежей в эквайринге АЭБ запустил для карт JCB возможность оплачивать покупки в интернете с использованием технологии J/Secure 2.1, являющейся самой безопасной и удобной.

Новые сервисы для карт от Алмазэргиэнбанка появились в период пандемии, чтобы сделать их использование для клиентов более удобным, функциональным и безопасным.

