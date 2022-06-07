Новые проекты Экологического центра АЛРОСА

В день 100-летия образования Якутской АССР здесь, в парке, произошло удивительное событие – на свет появился маленький як. Работники парка объявили конкурс среди детей на лучшее имя для теленка. Итоги будут подведены в середине июня.

В этом году Экологический центр компании АЛРОСА запустил несколько новых проектов. Так, начались научно-исследовательские работы по изучению негативного влияния лесных пожаров на лесную экосистему, мерзлый и вечномерзлый грунты.

Сохранить исчезающие виды птиц

Кроме того, запущен проект по изучению и сохранению исчезающего редкого вида птиц – гуся-пискульки.

— Эту работу мы проводим совместно с коллегами из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, выявившими факт ежегодного сокращения данного вида птиц. К слову, причины эти пока определить не удалось. Уверены, наша совместная работа поможет как раз-таки установить их, — рассказала начальник отдела охраны природных территорий и работы с коренными малочисленными народами Севера Алена Дьяконова.

По ее словам, уже запланированы мероприятия по отлову, мечению и изучению путей миграции птиц. Не исключено, что проект станет международным. Поскольку гусь-пискулька зимует в Китае, якутские орнитологи намерены сотрудничать с китайскими коллегами.

Также в этом году продолжатся работы по мониторингу миграции оленей, зарыблению рек и озер Якутии.

— В части сотрудничества с Чернышевским рыбозаводом, кроме договоров по зарыблению водоемов, мы работаем над созданием новой садковой линии для выращивания ценной породы рыб – чира. Это стало возможным благодаря отдельному договору с рыбозаводом по целевому финансированию этих мероприятий. Таким образом, наша компания никогда не остается в стороне от актуальных вопросов экологии, — подчеркнула Алена Дьяконова.

Новые обитатели парка

Традиционно в День эколога в РФ Экологический центр АЛРОСА выезжает в природный парк «Живые алмазы Якутии», что в Мирнинском районе. Сотрудники проводят субботник, а также ухаживают за животными, кормят их.

27 апреля, в день 100-летия образования Якутской АССР, здесь, в парке, произошло удивительное событие – на свет появился маленький як. Четырехлетняя любимица посетителей парка по кличке Юленька впервые стала мамой. Яченка назвали Ураанхай. Всего же в природном парке обитают шесть яков, самые первые проживают там с момента его открытия.

И это еще не все. В День пионерии, 19 мая, в парке родился маленький бизон.

— В этом году главные питомцы у нас – бизоны. Их привезли к нам еще в 2016 и 2017 годах. 19 мая в нашем парке произошло знаменательное событие — в семействе лесных бизонов впервые родился теленок – мальчик. Это нечастое явление, когда в неволе, пусть в просторном, но все же небольшом вольере происходит естественное размножение. Сейчас у нашего бизончика хорошее настроение, он окреп и уже бегает. Мы настроены оптимистично, надеемся на дальнейший приплод, — делится радостью директор парка Сергей Симонов.

Кстати, работники парка объявили конкурс среди детей на лучшее имя для теленка. Итоги будут подведены в середине июня.

Парк «Живые алмазы Якутии» работает круглогодично. В уникальном заповеднике можно погулять, подышать свежим воздухом, полюбоваться редкими видами животных и даже покормить их. Здесь живут пятнистый олень, изюбры, яки, лоси, овцебыки, бизоны, якутские лошади, медведь, рысь, павлины и другие не менее экзотичные виды животных.

Напомним, АЛРОСА оказывает финансовую поддержку парку и ежегодно выделяет четыре миллиона рублей на сохранение популяций редких животных.

Компания АЛРОСА всегда уделяет огромное внимание вопросам охраны окружающей среды, активно работает над вопросами сокращения объемов выброса загрязняющих веществ и запыления, отработанных материалов и изделий, а также рекультивации земель. Экологическое направление работы в компании основано на принципе программной и проектной деятельности. Ежегодно предприятие проводит масштабные социально-экологические мероприятия, в том числе реализует проекты по зарыблению рек и озер Якутии, исследовательские работы по изучению миграции оленей.