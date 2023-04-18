Новые предсказания экстрасенса Марии Сырдык

Якуткий экстрасенс Мария Сырдык опубликовала на своем тгк Сырдык Куус новую порцию своих предсказаний, которые она называет Новости из будущего. Вероятность исполнения видений Марии — 60-70%, пишет экстрасенс, известная своими часто сбывающимися прогнозами.

Вижу яркое свечение на небе, метеорит летит к нам.

Большой взрыв на море, вижу как корабли горят.

Авария на атомной станции.

В Японии и в целом в Юго-Восточной Азии, большое потрясение, катастрофа, вижу провалы в земле.

Вижу наводнение, две реки выйдут из берегов. На севере и поближе. Другие регионы тоже страдают.

Слышу про «Ипотечный кризис» (просрочки, долги, и так далее), «пузырь» лопается.

Миграция народов, много людей уезжает, вижу пустые города, села, поселения.

Цены растут быстрее чем ожидалось. Некоторые товары исчезают и вовсе. Меняем привычки.

Появится жесткое разделение, (об этом говорила ранее) много ущемленных в своих правах, растет мошенничество и спекуляция. Будьте внимательны.

Позитивные:

Строительство различных, социально значимых объектов у нас и в других регионах.

Развитие сельского хозяйства.

Развитие легкой промышленности.

Развитие военной промышленности.

Фокус к национальной идентификации усиливается (Русский мир)

Развитие цифровой экономики, вижу цифровые валюты.

Это не все, продолжение следует