18.04.2023
20:58
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Эзотерика

Новые предсказания экстрасенса Марии Сырдык

Якуткий экстрасенс Мария Сырдык опубликовала на своем тгк Сырдык Куус новую порцию своих предсказаний, которые она называет Новости из будущего. Вероятность исполнения видений Марии — 60-70%, пишет экстрасенс, известная своими часто сбывающимися прогнозами.

  • Вижу яркое свечение на небе, метеорит летит к нам.
  • Большой взрыв на море, вижу как корабли горят.
  • Авария на атомной станции.
  • В Японии и в целом в Юго-Восточной Азии, большое потрясение, катастрофа, вижу провалы в земле.
  • Вижу наводнение, две реки выйдут из берегов. На севере и поближе. Другие регионы тоже страдают.
  • Слышу про «Ипотечный кризис» (просрочки, долги, и так далее), «пузырь» лопается.
  • Миграция народов, много людей уезжает, вижу пустые города, села, поселения.
  • Цены растут быстрее чем ожидалось. Некоторые товары исчезают и вовсе. Меняем привычки.
  •  Появится жесткое разделение, (об этом говорила ранее) много ущемленных в своих правах, растет мошенничество и спекуляция. Будьте внимательны.

Позитивные:

  • Строительство различных, социально значимых объектов у нас и в других регионах.
  • Развитие сельского хозяйства.
  • Развитие легкой промышленности.
  • Развитие военной промышленности.
  • Фокус к национальной идентификации усиливается (Русский мир)
  • Развитие цифровой экономики, вижу цифровые валюты.

Это не все, продолжение следует

Фото: тгк Сырдык Куус
Источник: тгк Сырдык Куус
Один комментарий на «Новые предсказания экстрасенса Марии Сырдык»
  1. Александр 18.04.2023 21:11

    Половина и без предсказаний знают…

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