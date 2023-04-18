Новые предсказания экстрасенса Марии Сырдык
Якуткий экстрасенс Мария Сырдык опубликовала на своем тгк Сырдык Куус новую порцию своих предсказаний, которые она называет Новости из будущего. Вероятность исполнения видений Марии — 60-70%, пишет экстрасенс, известная своими часто сбывающимися прогнозами.
- Вижу яркое свечение на небе, метеорит летит к нам.
- Большой взрыв на море, вижу как корабли горят.
- Авария на атомной станции.
- В Японии и в целом в Юго-Восточной Азии, большое потрясение, катастрофа, вижу провалы в земле.
- Вижу наводнение, две реки выйдут из берегов. На севере и поближе. Другие регионы тоже страдают.
- Слышу про «Ипотечный кризис» (просрочки, долги, и так далее), «пузырь» лопается.
- Миграция народов, много людей уезжает, вижу пустые города, села, поселения.
- Цены растут быстрее чем ожидалось. Некоторые товары исчезают и вовсе. Меняем привычки.
- Появится жесткое разделение, (об этом говорила ранее) много ущемленных в своих правах, растет мошенничество и спекуляция. Будьте внимательны.
Позитивные:
- Строительство различных, социально значимых объектов у нас и в других регионах.
- Развитие сельского хозяйства.
- Развитие легкой промышленности.
- Развитие военной промышленности.
- Фокус к национальной идентификации усиливается (Русский мир)
- Развитие цифровой экономики, вижу цифровые валюты.
Это не все, продолжение следует
Фото: тгк Сырдык Куус
Источник: тгк Сырдык Куус
Один комментарий на «Новые предсказания экстрасенса Марии Сырдык»
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