Новые правила ввоза автомобилей во Владивосток с 1 ноября

Во Владивостокской таможне прокомментировали приказ Минфина от 12.08.2022 № 121н, который вступает в силу 31 октября и касается правил оформления автомобилей для физических лиц. По словам исполняющего обязанности начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, документ не меняет самого порядка декларирования автомобилей и явки в таможню. Приказ распространяется в основном на дальневосточников. Для россиян, проживающих за пределами ДФО, всё останется по-прежнему, сообщает ИА YakutiaMedia.

C ноября начнёт работать приказ Минфина от 12.08.2022 № 121н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 января 2020 г. № 4н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров».

Нововведения прокомментировали во Владивостокской таможне.

«Мы понимаем обеспокоенность граждан, поэтому хочется сразу отметить, что порядок декларирования автомобилей и явки в таможню не меняется.

Наоборот, приказ упрощает этот процесс для дальневосточников. Как и прежде, гражданин может не являться самостоятельно в таможню, если от его имени совершает таможенные операции таможенный представитель.

При этом с введением изменений у жителей Дальнего Востока будет отсутствовать необходимость подтверждать свое нахождение в Приморском крае», — сообщил исполняющий обязанности начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

В основном документ касается дальневосточников, уточняют в таможенных органах. То есть теперь житель Дальнего Востока может оформить автомобиль по доверенности через таможенного представителя, не появляясь во Владивостоке. На данный момент такая возможность действует только в отношении граждан Приморья.

С начала ноября дальневосточники вне зависимости от региона проживания не обязаны подтверждать своё пребывание в Приморском крае.

Для граждан, проживающих за пределами Дальнего Востока, порядок во всех планах останется прежним.

«Еще хочу предупредить граждан, что отдельные недобропорядочные компании «спекулируют» на вопросе издания приказа Минфина №121н, убеждая своих клиентов в том, что таможенное оформление осложнится, и потребуется оплата дополнительных услуг. В связи с чем заверяю, что порядок оформления не меняется, дополнительных требований законодатель не вводит, и любые упоминая дополнительных оплат не имеют обоснования», — комментирует Константин Пономарев.

В случае, если имеются какие-либо вопросы или сомнения в части таможенного оформления, рекомендуется обращаться непосредственно в таможню, где гражданам окажут необходимую консультационную помощь.

Отметим, по данным Владивостокской таможни, за 9 месяцев 2022 года количество оформленных автомобилей, ввезённых для личного пользования, увеличилось в полтора раза — до 120 тысяч. В августе россияне оформили во Владивостоке более 20 тысяч транспортных средств и примерно столько же — в сентябре.