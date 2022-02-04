Новые правила покупки квартир

Новое правило при покупке квартиры или дома защитит россиян от мошенников, считают депутаты Госдумы.

В силу вступил новый закон, согласно которому, органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Правило начало действовать с 1 февраля текущего года.

Таким образом, граждане перед покупкой недвижимости могут запросить выписку из ЕГРН и узнать, в каком состоянии находится дом. Ведь визуально все может выглядеть вполне нормально. Этим и пользуются подчас мошенники. А на самом деле дом подлежит сносу, так как он признан официально аварийным.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее также можно было узнать о состоянии постройки, но тогда россияне делали запрос в администрацию и ждали порядка месяца.

Теперь же гораздо быстрее запросить выписки из Росреестра, что упрощает процесс покупки-продажи.

