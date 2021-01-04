Новые правила и законы нового года

Представляем подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2021 года и коснутся многих россиян.

Страховой стаж

С 2021 года продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, составляет 12 лет.

Кроме того, максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента для застрахованных лиц, за которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии не начисляются и не уплачиваются, составляет «10,00», а для застрахованных лиц, за которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии начисляются и уплачиваются, — 6,25.

Маткапитал

Установлен размер материнского капитала в 2021 году. Так, для лиц, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых данное право возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль 83 копейки.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на материнский капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет 639 431 рубль 83 копейки.

Сельская ипотека

С Нового года сельской ипотекой вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

При этом кредитный договор должен содержать обязательство заемщика о предоставлении кредитору документов, подтверждающих факт регистрации по адресу жилого помещения, построенного или приобретенного с использованием кредитных средств, предоставленных по кредитному договору. Срок — не позднее 180 календарных дней со дня государственной регистрации права собственности заемщика на жилое помещение.

Бремя налогов

С января 2021 года доходы, превышающие пять миллионов рублей в год будут облагаться по ставке 15%. До этого НДФЛ составлял 13%. Таким образом вводится прогрессивная шкала налогообложения. Правда, такой порядок распространяется не на все виды доходов. Так, доходы от продажи недвижимости будут облагаться по-прежнему по ставке 13%.

Жизненно важный перечень

Расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

С 1 января в него включены следующие позиции:

— эвоглиптин, дулаглутид, ипраглифлозин (гипогликемические препараты);

— селексипаг (антитромботическое средство);

— эмицизумаб (гемостатик);

— калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид (раствор, влияющий на водно-электролитный баланс);

-тенофовира алафенамид, эмтрицитабин, ремдесивир (противовирусные препараты);

— велпатасвир + софосбувир (препарат для лечения гепатита C);

— кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин (препарат для лечения ВИЧ-инфекции);

— авелумаб, дурвалумаб, пролголимаб, абемациклиб, кабозантиниб, мидостаурин, олапариб (противоопухолевые препараты);

— апалутамид (противоопухолевый гормональный препарат);

— упадацитиниб, гуселькумаб, иксекизумаб (иммунодепрессанты);

— нусинерсен (препарат для лечения заболеваний костно-мышечной системы);

— десфлуран (анестетик);

— луразидон (антипсихотическое средство);

— аклидиния бромид + формотерол, вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат, аклидиния бромид (препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей).

Усыновление и удочерение

Обновлено положение о деятельности организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории России.

Так, предусматривается направление представительствами сведений о кандидатах в усыновители для подбора ребенка на усыновление, а также данных об иностранной организации, осуществляющей деятельность по усыновлению детей на территории России. Сведения направляются в орган исполнительной власти субъекта РФ, который, в свою очередь, обеспечивает предоставление информации в Минпросвещения России.

Увеличивается срок действия рекомендательного письма компетентного органа государства, выдавшего лицензию, о возможности осуществления деятельности по усыновлению до 3 лет.

С гостиниц потребуют «звезды»

С 1 января 2021 года все гостиницы несут административную ответственность за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице определенной категории

Одновременно вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, а также использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве.

Запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории не применяется до 1 января 2022 года в отношении гостиниц с номерным фондом 15 и менее номеров.

Соцобеспечение

Вступают в силу новые условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.

В частности, предусматривается, что при направлении заявления и необходимых документов посредством портала Госуслуг заявление регистрируется в автоматическом режиме.

При подаче заявления и документов через МФЦ сотрудник МФЦ выдает обратившемуся лицу расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.

Также установлено, что письменное уведомление об отказе в назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, направляется заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. (ранее — в 5-дневный срок).

Три вида «удаленки»

С 1 января в трудовом законодательстве официально появится удаленная работа: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная дистанционная.

Работодатель сможет переводить своих работников на «удаленку» при чрезвычайных ситуациях без их согласия. В остальных случаях оно потребуется работодателю. При этом на работодателе лежит обязанность обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты на него. Перевод на «удаленку» не является основанием для снижения зарплаты.

Также работодатель может уволить находящегося на «удаленке» работника, если работник в течение двух рабочих дней не выходит на связь без уважительной причины. Наконец, нововведение закрепляет право дистанционного работника на личное время. Его нарушение будет расценено как сверхурочная работа, которую придется оплатить.

Курить вновь запрещено

С января вводятся дополнительные ограничения в отношении никотинсодержащей продукции и кальянов. Вводится административная ответственность за использование кальянов в помещениях, а также запрет на демонстрирование курения в рекламе.

Кроме того, курение запрещается на объектах здравоохранения, образования, транспорта, торговли, складах и базах, а также в местах добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. По замыслу законодателей, эти запреты должны снизить число курильщиков на десять процентов.

Стройка и жильцы

С января изменятся требования к размещению проектной декларации застройщиком. Теперь понадобится представлять намного больше деталей проекта, чем требовалось ранее.

В обязательных сведениях надо будет указывать планируемое количество гостевых машиномест, описание спортивного оборудования, радиусы доступности остановок общественного транспорта, обеспеченность озеленением и многие другие детали.

В ракурсе новых противопожарных норм жителей многоквартирных домов ждут новые правила хранения личных вещей в общих помещениях. Так, вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках, на цокольных этажах и в подвалах МКД. Вводится запрет на использование неисправных газовых приборов, не прошедших техобслуживание.

Электронная трудовая

С Нового года из оборота выводятся бумажные трудовые книжки. Информация о трудовом пути человека будет храниться в электронном виде.

Напомним, что до 31 декабря этого года россиянам предлагали выбор: сохранить бумажную трудовую книжку или нет. При этом работодатель в любом случае обязан завести электронный вариант.