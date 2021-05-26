Новые правила благоустройства Якутска: штрафы помогут навести порядок

Вчера, 25 мая, состоялись публичные слушания по внесению изменений в «Правила благоустройства городского округа «город Якутск», которые представил замглавы по развитию территорий Алексей Корнилов. По его словам, прежний вариант правил благоустройства морально устарел, так как были принят в 2011 году, за это время изменилось законодательство всех уровней.

Алексей Корнилов отметил, что по сравнению с европейскими городами, у российских муниципалитетов в недостаточной мере проработаны вопросы ответственности владельцев за содержание зданий и участков из-за советского прошлого, когда вопросы собственности регулировались по другим принципам.

Главный архитектор Якутска Сергей Семенов отметил, что в новом варианте сохранилось 40 процентов от прежних правил благоустройства. По его словам, четко прописанные положения нового варианта позволят без замедлений штрафовать нарушителей.

Председатель Общественной палаты Андрей Высоких сказал, что помимо обязанностей муниципальной власти, надо говорить об ответственности самих горожан за благоустройство и чистоту города.

— Японии нет урн, там за мусор отвечают сами жители. За границей принято устанавливать очень высокие штрафы за нарушения соблюдения чистоты, — отметил он. — Возьмите, например, фасады зданий — собственники не несут ответственности за их содержание. «Стекляшки» в центре Якутска, тот же Комдрагмет, не моются годами, хотя минимум два раза в год их положено мыть, что делают в других городах и странах. И так во всем…

Председатель Общественной палаты высказался за ужесточение ответственности владельцев собственности за нарушение правил благоустройства: «Надо дать больше полномочий округам в выписывании штрафов, и половину суммы оставлять на нужды округа, тогда можно будет навести порядок». Андрей Высоких сослался на пример ГИБДД, которая с помощью жесткого контроля и штрафов сумела быстро приучить водителей соблюдать ПДД.

На публичных слушаниях был поднят вопрос о системном контроле за соблюдением правил благоустройства – иначе их не будут выполнять. Алексей Корнилов сообщил о формировании административно-технической инспекции, которая призвана постоянно заниматься этой работой.

На публичных слушаниях подняли и проблему заброшенных зданий в Якутске, например, речь шла о полуразрушенной котельной в Залоге, которая ничем не огорожена, является травмоопасной, но запросы в Окружную администрацию остаются без ответа. В ходе обсуждения выяснилось, что контроль за нежилыми «заброшками» не регламентирован, неясно, какое ведомство должно этим заниматься. Замглавы города пообещал разобраться с этим вопросом. На слушаниях отметили, что в Якутске, помимо муниципальных, немало республиканские и федеральные территорий, и это существенно затрудняет контроль за их содержанием со стороны муниципальной власти. У семи нянек – дитя без глазу.

Семен Сергеев предложил расшифровать новые правила благоустройства в инфографике, чтобы донести до каждого жителя его права и обязанности, доступно разъяснить, куда и как обращаться с жалобами в случае обнаруженных нарушений.

Как подчеркнул Андрей Высоких, новые правила благоустройства нужно принять незамедлительно, чтобы уже летом приступить к их применению, что поможет улучшить сложную ситуацию с благоустройством в Якутске.