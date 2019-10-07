Арестованы бывшие руководители рудника «Мир»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

В июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника «Мир» владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли.

Следствием для установления причастности бывших руководителей рудника к совершению инкриминируемого им преступления проведен большой объем следственных действий, ряд сложных исследований, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ, при взаимодействии с которыми оба фигуранта были задержаны.

По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн -воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК «АЛРОСА» (ПАО).