Новые подходы к переподготовке кадров для ювелирной отрасли Якутии

23 апреля 2021 года команда ЦОПП посетила ювелирно-гранильный кластер в мкр. Кангалассы и провела для сотрудников ООО «СЭЙБИЭМ и резидентов ювелирно — гранильного кластера стратегическую сессию по развитию ювелирной отрасли. На сессии также присутствовало руководство Малой академии наук РС(Я).

Ключевой задачей групповой коммуникации стала генерация идей по направлению развития ювелирной отрасли Республики Саха (Якутия), а также формирование вектора развития посредством переподготовки и повышения квалификации.

Компания «Сэйбиэм» является резидентом ТОР «Якутия» и выступает SPV-компанией ювелирно-гранильного кластера. На сегодня кластер имеет современную и полностью оснащенную площадку с комплексной инфраструктурой для полного цикла по выпуску ювелирных изделий. Преференциальный режим ТОР позволяет резидентам кластера реализовывать проекты на льготных условиях.

Предприятиям-резидентам, занятым производством ювелирных изделий, обработкой алмазов, драгоценных, полудрагоценных, поделочных, кластер предлагает офисные и складские помещения, а также оборудованные гранильные и ювелирные цеха. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам кластер оказывает консалтинговые услуги, проводит маркетинговые исследования, предоставляет аналитическую информацию и содействует в сбыте продукции.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «СЭЙБИЭМ» Шахурдин Артур Петрович отметил, что основная цель ювелирно-гранильного кластера – создание благоприятной среды для качественного выхода частных брендов на зарубежные рынки:

«Наша компания стремиться создать и формировать такие условия и механизмы работы, а также бизнес-модель, при которых местные производители, занятые в ювелирно-гранильной отрасли, смогут консолидироваться и совместно продвигать свои товары и услуги на внешние рынки».

В ходе работы стратегической сессии участники оценили ключевые рыночные тенденции отрасли, конкурентную среду и рассмотрели векторы дальнейшего развития ювелирной отрасли, выхода на новые ниши и рынки. По итогам групповой коммуникации участники сформировали модель компетенций кадров будущего в данной индустрии.

Директор Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии Хабаров Владислав Гаврильевич подчеркнул, что Центр создан для объединения интересов индустрии и образования.

«Основной задачей ЦОПП является подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для экономики региона путем использования новых технологий, форматов и подходов. На сегодня наш центр реализует флагманские проекты, направленные на подготовку специалистов нового формата по приоритетным отраслям республики. Уверен, что благодаря общей работе мы разработаем уникальные образовательные программы, чтобы в дальнейшем продукции резидентов кластера были востребованы на мировом уровне», — отметил директор.

В заключении и.о. генерального директора ООО «СЭЙБИЭМ» Артур Шахурдин подчеркнул, что проведённое мероприятие является важным шагом и стартом совместной работы по намеченным направлениям.

«Мы, компания «Сэйбиэм» немаловажным шагом развития в этом направлении видим в сотрудничестве с такими современными центрами дополнительного образования как Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я) и Малая академия наук РС(Я), что станут фундаментом подготовки компетентных специалистов, способных создавать качественный продукт мирового класса», — заключил он.