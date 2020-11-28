Указ Ил Дархана: в Якутии введены новые ограничения, Новый год под угрозой

В Якутии введены новые ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции

Соответствующий указ сегодня, 28 ноября, по предложению главного санитарного врача республики подписал глава республики Айсен Николаев.

Органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено отменить все мероприятия, посвященные празднованию Нового года, корпоративы, банкеты, утренники, за исключением тех, что будут проведены онлайн.

Режим работы предприятий общественного питания сокращается на 1 час – с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года они смогут работать строго с 08.00 час до 23.00 час.

Продлевается срок приостановления деятельности отдельных организаций до 15 января 2021 года. Это дома культуры, ночные клубы, компьютерные клубы, иные аналогичные объекты. Также нельзя проводить досуговые, зрелищные, развлекательные, культурные мероприятия. Исключение составят только населенные пункты, не имеющие круглогодичного автотранспортного сообщения, – в них можно проводить мероприятия с участием не более 50 человек.

Утренники и другие праздничные мероприятия разрешается проводить в школах и детских садах в пределах отдельных групп и классов без участия родителей и лиц, оказывающих услуги в сфере культурно-развлекательного досуга.

Для того, чтобы избежать массового скопления людей в магазинах, предприятиям торговли 31 декабря 2020 года рекомендовано установить 12-часовой рабочий день.

Граждане старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями до 15 января должны строго соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.