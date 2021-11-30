Новые нормативы финансирования детских садов требуют совместной доработки

IV-й созыв депутатов Якутской городской Думы отличается тем, что депутаты вплотную работают с Государственным собранием (Ил Тумэн) РС (Я). На протяжении нескольких лет Якутская городская Дума тесно сотрудничает с комитетом по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций под руководством Феодосии Васильевны Габышевой.

26 ноября 2021 г. в Якутской городской Думе первый заместитель председателя Евсикова Е.И. и председатель комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Габышева Ф.В. провели рабочее совещание на тему «Проблемные вопросы дошкольного образования» (реализация Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) №237 от 08.07.2021 г.).

По заданной теме выступили председатель Совета заведующих дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» Мария Прокопьева и заместитель начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска Евгения Королькова. В работе совещания приняли участие народный депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Силкина М.С., заместитель главы городского округа «город Якутск» Степанова Н.Р., сотрудники дошкольного отдела Управления образования ОА г. Якутска, заведующие детских садов г. Якутска.

— Совещание инициировано председателем комиссии по социальной политике Васильевым Айааном Ильичом на основании обращения в Якутскую городскую Думу Совета заведующих ДОУ г. Якутска с просьбой о содействии в решении ряда вопросов, связанных с работой дошкольных учреждений в столице республики. В частности, это нерешенный до конца вопрос медицинского сопровождения в детских дошкольных учреждениях и вопросы, возникшие в связи с изменениями в 2021 году нормативов финансирования ДОУ. Также перед депутатами стоит решение некоторых вопросов, которые напрямую влияют на оплату труда работников ДОУ.

На сегодняшний день заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений существенно отстает от уровня оплаты труда педагогических кадров общеобразовательных учреждений. Нас не устраивают сегодняшние нормативы финансирования ДОУ, которые зависят от количества групп и не учитывают количество детей в группах. В первую очередь мы должны решить вопрос повышения заработной платы работникам детских садов г. Якутска, которые всегда переполнены и насчитывают до 40 детей в каждой группе. Мы хотим, чтобы для столицы республики, где почти всегда наблюдаются высокая плотность населения и высокий уровень миграции, применялся особый подход к финансированию и оплате труда работников ДОУ.

Поэтому мы намерены до конца доработать этот вопрос с привлечением профильного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн), министерства образования и науки РС (Я), управления образования Окружной Администрации «Город Якутск», Совета заведующих дошкольных образовательных учреждений г. Якутска. После совместного анализа текущей ситуации в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) и Министерство науки и образования РС (Я) будут направлены конкретные предложения для решения данного вопроса.