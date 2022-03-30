Новые назначения в следственных отделах СКР по Якутии

Приказом Заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанта юстиции С.Н. Горяйнова назначены руководители следственных отделов СКР по Республике Саха (Якутия).

Полковник юстиции Каратаев Василий Петрович назначен на должность руководителя Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Саха (Якутия). В его компетенцию входит контроль за расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок на территориях Нюрбинского и Сунтарского районов республики. В.П. Каратаев опытный сотрудник, который прошел все ступени следственной работы. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию и начал службу с должности следователя прокуратуры. В последующем в разное время служил старшим следователем, следователем-криминалистом, следователем отдела по расследованию особо важных дел, а также заместителем руководителя и руководителем территориальных следственных отделов. Имеет ряд поощрений, в том числе, от руководства Следственного комитета.

Полковник юстиции Владимир Владимирович Литвинов назначен на должность руководителя следственного отдела по городу Якутску регионального следственного управления. После окончания Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова В.В. Литвинов работал в органах прокуратуры, а после образования Следственного комитета перешел работать в следственное ведомство. В разное время служил следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, а также заместителем руководителя и руководителем следственных отделов. На счету вновь назначенных руководителей – десятки расследованных уголовных дел о преступлениях, вызвавших широкий резонанс, и приобретенный за много лет опыт, несомненно, поможет офицерам вывести возглавляемые ими подразделения на передовые позиции. Коллеги поздравляют назначенных сотрудников и желают им дальнейших успехов в работе.