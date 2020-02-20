Новые назначения в прокуратуре Якутии

В Якутии назначены прокуроры.

Старший советник юстиции Брызгалов Роман Иванович назначен прокурором Анабарского района.

Старший советник юстиции Ильин Артём Романович назначен прокурором Мегино-Кангаласского района.

Справка

Роман БРЫЗГАЛОВ родился в 1968 году. Высшее юридическое образование получил в Кемеровском государственном университете.

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 1999 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора до прокурора районного звена.

С июня 2015 г. и до назначения прокурором Анабарского района состоял в должности прокурора Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Саха (Якутия).

Артем ИЛЬИН родился в 1981 году. Высшее юридическое образование получил в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова.

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2003 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора до прокурора районного звена.

С февраля 2010 г. и до назначения прокурором Мегино-Кангаласского района состоял в должности прокурора Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Республики Саха (Якутия).