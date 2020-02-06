Кадровые перестановки Сарданы Авксентьевой

Новые кадровые назначения в учреждениях сферы культуры города Якутска.

Сегодня стало известно о новых кадровых назначениях в учреждениях подведомственных Управлению культуры и духовного развития г. Якутска.

Руководителем МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «город Якутск» с 6 февраля 2020 года назначен Петр Пестряков.

Петр Петрович в 1996 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию культуры им. Н.К. Крупской, по специальности «режиссер театрального коллектива», направление подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» относится к специальностям в сфере культуроведения и социокультурных проектов.

1994-2014 гг. – начальник редакции музыкально-развлекательных программ ГБУ РС (Я) «Национальная вещательная компания «Саха (Якутия)».

С сентября 2016 г. – по настоящее время работал в АУ «Государственный театр эстрады РС (Я)» управляющим творческим коллективом.

Общий управленческий стаж – 23 года.

Руководителем директора Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, филиала МБУ «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск» с 6 февраля 2020 г. назначена Евдокия Винокурова.

Евдокия Петровна в 2001 году окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Культурология» в Московском государственном университете культуры и искусства.

С 2001 по настоящее время работала на различных руководящих должностях, занималась преподавательской, научной деятельностью в ЯГУ, СВФУ имени М.К. Аммосова, Институте языков и культуры народов Северо-Востока, АГИКИ.