Новые назначения в АГиПе

Сегодня, 12 октября глава Якутии сделал новые кадровые назначения. Оба назначенца относительно новые в кадровой колоде. Глава Якутии сделал ставку на муниципалов.

Указом главы Якутии Айсена Николаева Иван ПОПОВ назначен руководителем департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Попов Иван Романович

Родился 23 октября 1976 года в г. Якутске

Образование: высшее

В 2000 году окончил Якутский государственный университет

Трудовая деятельность:

2000-2001 – учитель физики Хатырыкской средней общеобразовательной школы им. М.К. Аммосова

2001-2002 – педагог дополнительного образования ЦДНТТ

2002 – 2003 – учитель физики Намской средней общеобразовательной школы №1

2003 – 2011 – директор МОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К. Аммосова» Намского улуса;

2011-2013 – заместитель главы Намского улуса по социальным вопросам;

С сентября 2013 года по настоящее время – председатель Улусного совета депутатов МО «Намский улус»

Указом главы Якутии Айсена Николаева Александр ТРОФИМОВ назначен руководителем департамента внутренней политики администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Трофимов Александр Семенович

Родился 27 октября 1981 года в г. Якутске

Образование: высшее

В 2004 году окончил Уральский государственный технический университет, в 2010 году – Дальневосточную академию государственной службы

Трудовая деятельность:

2004-2006 гг. – работа в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

2006-2013 – работа в системе жилищно-коммунального хозяйства Абыйского района и города Якутска;

2014-2015 – работа в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия) и в Министерстве архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);

2015–2018 – работа в Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

2018-2020 – работа в Аппарате Главного Федерального инспектора по Республике Саха (Якутия);

С мая 2020 года – по настоящее время – заместитель главы Нерюнгринского района.