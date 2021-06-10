Новые монографии академика Афанасия Чугунова

Вновь вышли в свет труды академика Академии наук Якутии, профессора Арктического ГАТУ, публициста Афанасия Чугунова.

В монографии изложены итоги многолетних исследований по изучению современного состояния и задачи развития скотоводства в Республике Саха (Якутия), направления селекционно-племенной работы, отражены показатели питательной ценности молочно-мясной продукции, обобщены итоги длительных стационарных исследований механизмов адаптации организма местных пород скота к специфическим суровым климато-хозяйственным условиям разведения, меры по охране их генофонда, а также акклиматизации завезенного поголовья крупного рогатого скота.

Работа посвящена научным работникам, аспирантам, специалистам, а также в качестве учебного пособия студентам высшего и среднего аграрного образования, ССУЗ, учащимся СОШ агротехнологической направленности.

Справка:

Афанасий Васильевич Чугунов, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия). Ученый в области породообразования, селекции и охраны генофонда местных пород животных Республики Саха (Якутия).

Родился 26 января 1938 г. в Мельжахсинском наслеге Мегино-Кангаласского района.

В 1956 г. окончил 2 среднюю школу имени Е.И. Курашова г. Якутска.

В 1961 г. окончил сельскохозяйственный факультет Якутского госуниверситета по специальности «Ученый-зоотехник».

В 1961-63г.г. работал главным зоотехником колхоза имени Героя Попова Мегино-Кангаласского района.

В 1963-66г.г. — аспирант СХФ ЯГУ, с 1966г. по сей день преподаватель ЯГСХА. Автор 11 монографий и научно-популярных книг, 230 научных статей, 60 учебно-методических работ, 7 учебников и учебных пособий, 180 публицистических статей и 19 литературно-художественных произведений.

В 1989-1992г.г. работал ректором Якутского сельскохозяйственного института.

В 2008-2013г.г. — вице-президент Академии наук РС(Я).

— заслуженный деятель науки РФ, РС(Я);

— академик Академии наук РС(Я);

— академик Международной академии агарного образования;

— академик Академии Северного форума;

— доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

— лауреат Государственной премии в области науки и техники РС(Я);

— Почетный работник высшего профессионального образования РФ;

— Отличник сельского хозяйства РС(Я);

— Учитель учителей РС(Я);

— Почетный ветеран системы образования РС(Я);

— член Союза писателей РФ (прозаик, поэт);

— член Союза журналистов РФ (публицист).

Профессор А.В. Чугунов инициатор и научный консультант инновационных общеобразовательных школ (агрошкол) агротехнологического профиля в республике.

Мельжахсинской средней общеобразовательной агропрофилированной школе Мегино-Кангаласского улуса присвоено имя академика А.В. Чугунова.

Почетный гражданин Мегино-Кангаласского района и Мельжахсинского, Джанхадинского наслегов.

А.В. Чугунов кавалер ордена «Дружба», медали «За трудовую доблесть», награжден почетными медалями имени А.С. Макаренко, академиков С.И. Вавилова, Н.В. Черского «380 лет Якутия с Россией», золотой медалью Академии наук РС(Я), грамотами Президента, Правительства, Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).