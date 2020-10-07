Новые минералы из трубки «Интернациональная» названы в честь Мирного и геологов АЛРОСА

Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала два новых минерала. В юбилейный для якутской алмазоносной провинции год они получили названия мирныйит и ботуобинскит в честь города Мирного и Ботуобинской геологоразведочной экспедиции соответственно.

Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации минералов Международной минералогической ассоциации (International Mineralogical Association, IMA) одобрила два новых минерала, открытых новосибирскими учеными-геологами при исследовании непрозрачных минеральных включений в спутниках алмаза – пиропах – из кимберлитовой трубки «Интернациональная».

Утверждение минералов было непростой задачей из-за их сложного состава и небольшого размера – менее 1 мм. Для исследования пришлось разбить вмещающие пиропы, достать представительные иголочки минералов и скрупулезно проделать большой объем работ. Минеральный вид мирныйит назван в честь города Мирный и Мирнинского кимберлитового поля. Ботуобинскит назван в честь специалистов Ботуобинской геологоразведочной экспедиции – первооткрывателей трубки «Интернациональная». Минералоги работали над ними несколько лет, и примечательно, что IMA одобрила результат именно сейчас, в юбилейный для Мирнинского района год.

В 2020 году якутская алмазная провинция отметила сразу два юбилея. Это 65-летие с момента открытия первого промышленно значимого коренного месторождения алмазов трубки «Мир», и 55-летие Мирнинского района, объединившего город Мирный и основные поселки алмазодобытчиков.

Трубка «Интернациональная», в кимберлите которой были обнаружены новые минералы, была открыта специалистами Ботуобинской геологоразведочной экспедиции неподалеку от города Мирного в 1969 году и считается одним из богатейших коренных месторождений алмазов в мире.