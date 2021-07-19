Новые меры поддержки людей с инвалидностью – в программе ЕР

Повышение качества жизни людей с инвалидностью: в народную программу «Единой России» войдут новые меры поддержки. Их поддерживают профильные общественные организации и Минтруд.

На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни — приоритет партийной фракции.

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции «Единой России» о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут «отдельное и очень существенное место».

«Отдельная тема — поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать», — отметил первый замглавы фракции «Единой России».

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

«В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией», — сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

«Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений», — отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

«Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен», — подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

«Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью», — сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

«Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это — залог их внедрения и реализации», — подчеркнул первый замглавы Минтруда.

«В последние годы по инициативе «Единой России» был предпринят целый ряд проектов, направленных не только на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями, но и на то, чтобы каждый из них мог полнее себя реализовать. Это и различные меры по содействию их занятости, и упрощение процедуры получения технических средств реабилитации, и беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности и др.

Еще одно направление, которое также, на мой взгляд, как врача-онколога, требует особого внимания – это социальная и психологическая реабилитация людей, которые борются с раком. Это грозное заболевание зачастую полностью меняет жизнь человека, выбивая его из привычной колеи. При этом, как показывает практика, мало побороть болезнь. Не менее важно справиться с ее последствиями и помочь пациентам быстро восстановиться после перенесенного лечения. Особого внимания требует и психологическое сопровождение онкологических больных» — отмечает Член Регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» Афанасьева Лена Николаевна.

Напомним, «Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.