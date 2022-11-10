Новые меры поддержки ИТ-индустрии обсудят на форуме в Якутске

Представители федеральных министерств и ведомств, региональных властей, бизнеса, крупных IT-компаний в ходе форума «Цифровой алмаз», который пройдёт в Якутске 25 и 26 ноября, обсудят решения для сохранения цифрового суверенитета и кибербезопасности России.

В мероприятии примет участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут ШАДАЕВ.

«Уход западных ИТ-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для наших специалистов. Отрасль стала ещё более востребованной и перспективной. И мы должны усиливать её поддержку. Нужно сделать реальный шаг в сторону отечественной индустрии, для этого необходимо, чтобы госкорпорации и компании активнее переходили на российское программное обеспечение и разработки. Это приведёт и к повышению качества, и к тому, что эти продукты станут удобнее», – отметил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Будут рассмотрены вопросы технологического лидерства, суверенитета в области программного обеспечения, информационной инфраструктуры и кибербезопасности.

На выставке отечественного оборудования и программного обеспечения будет работать отдельная площадка, посвящённая ИТ-проектам якутских компаний.

Ведущие эксперты медиа, кино и анимации обсудят меры поддержки производства в регионах и работу отечественных онлайн-кинотеатров.

Российские разработчики, издатели и инвесторы обсудят проблемы поиска кадров и финансирования проектов гейм-индустрии.

В рамках форума состоится дальневосточный марафон разработчиков «HACK-the-ICE 4.0» — пройдут отборочные игры открытого Чемпионата РФ по спортивному программированию, презентации в рамках акселерационной программы «B8» и анимационных проектов «Арктической стартап-экспедиции».