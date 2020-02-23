Новые медали в спортивной гимнастике «за свой счет»?

На первенстве Дальнего Востока в Благовещенске, которое прошло с 17 по 21 февраля, команду Якутии представляли две участницы –Валерия Головных, выступающая по программе КМС и Дарья Скрябина, выступающая по программе МС.

В соревнованиях принимали участие юниорки из Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Читинской областей. Наши участницы выступили довольно успешно: Дарья Скрябина завоевала золотую и бронзовую медали в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Следует отметить, что деньги на чемпионат и первенство ДФО снова не были выделены. Пришлось искать спонсора, которого помогла найти Федерация спортивной гимнастики РС(Я). АО «Якутдорстрой» (директор Амирхан Мухарбекович Яндиев) согласилось помочь, и девочки смогли выехать на соревнования.

Сетевое издание Sakhalife.ru уже обращало внимание, что талантливых, подающих надежды спортсменов сложно удержать в данном виде спорта, из-за больших нагрузок и отсутствия выездных соревнований. Только за последние три года школу покинули порядка десяти талантливых учеников, уходят тренера.

Ученики, конечно, не всегда покидают спорт, чаще всего они переходят в смежные дисциплины. Тренера сетуют, что готовят спортсменов для других.

Каждый год на соревнования ДФО детям и тренерам приходится ездить за свой счёт (деньги за выезды министерство спорта просто не возвращает), а ведь это официальные соревнования.

Создается ощущение, что минспорта Якутии специально распределяет средства между дисциплинами таким образом, чтобы вытеснить с «кормушки» «непопулярные» виды спорта.

