Новые лица Единой России: Выбери своего кандидата в праймериз!

До 29 апреля включительно продлится подача заявок на предварительное голосование в Государственную думу РФ.

Среди тех, кто решил стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии – много новых имен. Партии нужны новые лица, люди, генерирующие свежие идеи, профессионалы нового уровня. И на сегодня для партии «Единая Россия» одна из основных задач – это обновление своих рядов.

Кандидатами «Предварительного голосования» могут стать не только члены партии и ее сторонники, но и беспартийные граждане, для которых важно выразить собственные взгляды и высказать свои предложения.

Среди якутян, подавших заявки на праймериз 2021 года: волонтеры, предприниматели, работники социальной сферы, промышленности, образования, жилищно-комунального хозяйства, силовых структур, здравоохранения (в том числе врачи красной зоны), член ОНФ, лидеры молодежных организаций, действующие депутаты различных уровней.

1. Алферова Татьяна Викторовна, член партии, председатель улусного (районного) Совета депутатов МО «Оймяконский улус (район)»

Родилась 28 января 1974 в с. Усть-Киран Кяхтинского района, Бурятской АССР.

Окончила Российский университет дружбы народов (2006 г.)

Работает в сфере здравоохранения.

2. Дмитриев Айдар Аксентьевич, беспартийный

Родился 7 января 1981 года в Якутске. Окончил Академию ФСБ России (2003 г.), СВФУ имени М.К. Аммосова (2011 г.)

Советник при ректорате Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

3. Ильченко Андрей Николаевич, сторонник партии

Родился 5 июля 1973 года в Верхоянске. Временно не работающий. Окончил Дальневосточный государственный аграрный университет (1995 г.) и Дальневосточный юридический институт МВД РФ (1999 г.).

4. Луцкан Иван Петрович, член партии, депутат городского округа, муниципального района

Родился 16 марта 1985 года в Якутске. Окончил Медицинский институт ЯГУ имени М.К. Аммосова (2007 г.)

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

5. Мадатян Геворг Гагикович, член партии

Родился 30 января 1986 года в Армении. Образование высшее, энергетик.

Работал электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования карьера «Юбилейный» Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);





6. Мамедов Алиш Забид оглы, член партии, народный депутат ГосСобрания Ил (Тумэн)

Родился 10 февраля 1958 в с. Орабан Шекинского района Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (1979) г.

Генеральный директор ОАО Производственное объединение «Якутцемент».

7. Мозгова Наталья Александровна, член партии, депутат городского округа, муниципального района

Родилась 26 декабря 1959 года в поселке Кресты Верхоянского района. Окончила Якутский педагогический институт (1985 г.) по специальности «Учитель истории и обществознания».

Работает в Ленском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

8. Паньков Дмитрий Александрович, беспартийный

Родился 15 июня 1988 года в Якутске. Окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (2010 г.).

Работает в Региональном исполкоме ОНФ в Якутии координатором по молодежным проектам.

9. Попов Василий Анатольевич, член партии

Родился 14 апреля 1993 года в Якутске. Окончил, Томский университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Программист» (2011 г.). СВФУ им. М.К.Аммосова по специальности «Юриспруденция» (2015 г.)

Руководитель регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководитель волонтерского центра партии, председатель Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ.

10. Рехлясов Эдуард Иннокентьевич, сторонник партии

Родился 23 августа 1991 года в Якутске. Окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальностям «Фармация» (2013 г.), «Управление и экономика фармации» (2014), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2019 г).

Индивидуальный предприниматель.

11. Софронов Алгыстаан Айылгыланович, беспартийный

Родился 30 апреля 1997 года в с. Чычымах Таттинского района. Окончил Якутский колледж инновационных технологий по специализации «Право и организация социального обеспечения» (2016 г.). Председатель объединения молодежных организаций районов республики «ZEMA»

12. Фомин Дмитрий Семенович, беспартийный

Родился 30 июня 1990 года в Якутске. Окончил СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Электроснабжение» (2014 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2020 г.).

Ведущий специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

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