Новые котельные открылись в Якутии

В Томпонском районе Якутии состоялось торжественное открытие сразу двух котельных в поселке Хандыга и селе Тополиное.

От нового объекта имени бывшего руководителя и ветерана ЖКХ, почетного гражданина района В.Ф. Чертогова теплом обеспечены более четверти потребителей районного центра. Механизированная котельная мощностью 17,5 мегаватт на твердом топливе спроектирована организацией «РемСтройПроект» и построена по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)». Она заменила аварийную котельную «АЮГРЭ», построенную в 70-х годах прошлого века, с оптимизацией котельной «Нюрба».

Долгожданный для всех жителей поселка Хандыга торжественный запуск мощного теплообъекта состоялся сегодня, 25 сентября. Мероприятие посетили первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, народный депутат республики Виктор Лебедев, глава Томпонского района Яков Степанов, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, представители подрядной организации и производственного филиала предприятия.

А днем ранее теплый праздник состоялся для жителей села Тополиное. Здесь возвели новый полностью автоматизированный теплоисточник мощностью 8 мегаватт, построили новые и реконструировали ветхие тепловые сети. Обеспечивающий тепло объект с символичным названием «Надежда» передан в ведение Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

В котельной установлены четыре котла на жидком топливе и новейшее вспомогательное оборудование. Она подает тепло детскому саду на 75 мест, другим социально значимым объектам и всему жилищному фонду отдаленного наслега.

Во время открытия генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев поздравил жителей наслегов, поблагодарил подрядные и строительные организации, работников Томпонского филиала за слаженную и оперативную работу.

Он добавил, что при поддержке Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева и Правительства Республики Саха (Якутия) реализуются многие масштабные проекты по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах региона.

Так, с 2012 года по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Томпонском районе построены и реконструированы семь теплоисточников общей мощностью 65,7 мегаватт, другие объекты – скважины, водовод, канализационно-насосная станция и автомобильная весовая. В течение пяти лет по республиканской и производственной программе предприятия, а также по софинансированию с муниципальными образованиями 138 индивидуальных жилых домов в восьми наслегах района присоединены к сетям централизованного теплоснабжения.