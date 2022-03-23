Новые кадры для нового времени: в Якутии усилены ключевые министерства

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ провел важные кадровые назначения в кабинете министров. Первым заместителем министра сельского хозяйства Якутии назначен Петр ПОПОВ, заместителями министра финансов Якутии стали Елена ХИЛЬ и Варвара ИВАНОВА. Андрей КОНОПЛЕВ назначен на должность заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Эти назначения показывают, что в связи с новыми вызовами и возросшей скоростью изменений сформировались новые подходы в кадровой политике Якутии. В правительстве, как в главном оперативном штабе республики, да и во всех государственных и муниципальных органах управления есть запрос на людей, объединяющих в себе социально ответственный государственный подход с практическим профильным опытом и проектным мышлением. Когда под целевой результат с учетом имеющихся ограничений разрабатывается и реализуется конкретный план действий с минимальным сроком исполнения.

Заполнение резервных вакансий позволит оперативнее исполнять поставленные главой и президентом России задачи. Мобилизационный этап в социально-экономической сфере идет параллельно с закладкой надежного фундамента для нового горизонта развития республики. Поэтому нужны новые комплексные решения, новая скорость их принятия и нужны специалисты, которые готовы их принимать. Новые заместители министров отвечают этим требованиям.

Сейчас по мнению экспертов, перед регионами встал вопрос максимального обеспечения социальных гарантий, занятости, продовольственной и энергетической безопасности. В то же время проходящая трансформация рынков и цепочек поставок – это время новых возможностей, и задача регионов — сохранить не только достигнутый уровень качества жизни, но и обеспечить следующий шаг развития. Сельское и лесное хозяйства, финансовая система — направления, потребовавшие сегодня дополнительного кадрового укрепления для развития региона.

Напомним, ранее глава заявил, что все органы исполнительной власти республики переходят на режим бесперебойной работы фактически в круглосуточном формате.