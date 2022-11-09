Новые кадры для абыйской медицины

Все врачебные амбулатории Абыйского улуса теперь укомплектованы терапевтами. На днях после долгого отсутствия он начал прием и во врачебной амбулатории села Абый.

Абыйская врачебная амбулатория была последней, где отсутствовал постоянный врач. Медицинскую помощь сельчанам оказывали фельдшер, а также доктора из Абыйской центральной районной больницы, которые периодически выезжали в наслег. Однако для села, которое находится от райцентра в двух с половиной часах езды, иметь своего квалифицированного доктора не роскошь, а насущная необходимость. В Абыйском улусе все населенные пункты являются труднодоступными: летом сюда, если будет возможность, можно добраться только по воде, а в холодное время года – по автозимнику. И вот, наконец, проблему удалось решить.

— Это не единственное позитивное событие в жизни медицины нашего района. Совсем недавно к нам на работу также приехали акушер-гинеколог и педиатр, которая прибыла в рамках программы «Земский доктор» и будет работать в стационаре детского отделения. Последнее важно еще и потому, что долгие годы, при наличии двух педиатрических ставок, в районе имелся лишь один детский врач, у которого была колоссальная нагрузка. Наличие двух специалистов позволит вывести на новый уровень плановую работу с детьми, — сказал главный врач ГБУ РС (Я) «Абыйская ЦРБ» Эдуард Никулин.

В районе рассчитывают, что благодаря программе «Земский доктор» удастся заполнить и другие вакансии. В частности, в Белой Горе ждут таких специалистов, как невролог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, терапевтов.

— Эти специалисты нам очень нужны. Если кто-то из коллег захочет стать участником программы и приехать на работу в наш дружный коллектив, мы будем рады и приложим все усилия по поддержке специалистов в плане жилья, устройства детей в образовательные учреждения района и трудоустройства членов их семей, — сказал Эдуард Никулин.

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