Новые кадровые указы Ил Дархана

Борисов Фёдор Михайлович освобождён от должности заместителя руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) в связи с переходом на другую работу.

Шепелёв Никита Геннадиевич освобождён от должности заместителя министра промышленности и геологии РС(Я) в связи с переходом на другую работу.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!