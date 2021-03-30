30.03.2021
17:22
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Официально

Новые кадровые указы Ил Дархана

Два назначения в минэкономики и одно – в минспорта республики.

Аргунова Мария Михайловна назначена первым заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия).

Афанасьев Александр Дмитриевич назначен заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия).

Спиридонов Леонид Николаевич назначен первым заместителем министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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