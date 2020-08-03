03.08.2020
12:35
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Политика

Новые кадровые указы Ил Дархана

Афанасий Иванович Ноев освобождён от должности руководителя Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) и назначен помощником Главы РС(Я)

Ирина Владиславовна Ефимова освобождена от должности помощника Главы Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу

Василий Алексеевич Амбросьев назначен руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

Источник: SAKHALIFE.RU
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