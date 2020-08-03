03.08.2020
12:35
588
Политика
Новые кадровые указы Ил Дархана
Афанасий Иванович Ноев освобождён от должности руководителя Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) и назначен помощником Главы РС(Я)
Ирина Владиславовна Ефимова освобождена от должности помощника Главы Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу
Василий Алексеевич Амбросьев назначен руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2020
44
03.08.2020
102
03.08.2020
88
03.08.2020
84
03.08.2020
586
03.08.2020
124
03.08.2020
251
03.08.2020
974
03.08.2020
220
03.08.2020
127
03.08.2020
156
03.08.2020
308
03.08.2020
249
03.08.2020
316
03.08.2020
1607
03.08.2020
1783
03.08.2020
181
03.08.2020
455
03.08.2020
630
02.08.2020
496
02.08.2020
2991
02.08.2020
21017
02.08.2020
917
02.08.2020
592
02.08.2020
1629
02.08.2020
675
02.08.2020
969
02.08.2020
557
02.08.2020
833
01.08.2020
604
01.08.2020
3063
01.08.2020
1467
01.08.2020
534
01.08.2020
629
01.08.2020
2712
01.08.2020
1638
01.08.2020
571
01.08.2020
842
01.08.2020
9071
01.08.2020
766
31.07.2020
566
31.07.2020
466
31.07.2020
1306
31.07.2020
1413
31.07.2020
2076
31.07.2020
753
31.07.2020
480
31.07.2020
503
31.07.2020
943
31.07.2020
998
31.07.2020
551
31.07.2020
632
31.07.2020
492
31.07.2020
698
31.07.2020
538
31.07.2020
628
31.07.2020
527
31.07.2020
1074
31.07.2020
953
ТОП НОВОСТИ
01.08.2020
9070
28.07.2020
7770
28.07.2020
5487
28.07.2020
5359
29.07.2020
5066
30.07.2020
4727
29.07.2020
4252
29.07.2020
4225
30.07.2020
3341