Новые кадровые указы Ил Дархана

Афанасий Иванович Ноев освобождён от должности руководителя Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) и назначен помощником Главы РС(Я) Ирина Владиславовна Ефимова освобождена от должности помощника Главы Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу Василий Алексеевич Амбросьев назначен руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

Источник: SAKHALIFE.RU

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