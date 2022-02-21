Новые кадровые назначения в мэрии Якутска

Варвара Левочкина назначена на должность начальника отдела охраны труда Окружной администрации города Якутска.

Левочкина Варвара Артуровна родилась в 1979 году в городе Якутске Якутской АССР. В 2001 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Филология, преподаватель английского языка и литературы», в 2003 году — Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по программе «Муниципальное управление», в 2020 году прошла профессиональную переподготовку «Юриспруденция» в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС (Я).

Общий трудовой стаж Варвары Левочкиной составляет более 19 лет, из них более 18 лет работала на разных должностях в Окружной администрации города Якутска. С 2005 года работала главным специалистом Управления кадров и муниципальной службы администрации города Якутска.

Алексей Бурнашев назначен на должность начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Бурнашев Алексей Алексеевич родился в 1982 году. В 1999 году окончил физико-математический класс СОШ № 14 г. Якутска. В 2004 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова с квалификацией «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

С 2005 года проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. С 2010 по 2022 гг. занимал руководящие должности в Следственном управлении МУ МВД России «Якутское». В том числе с 2019 года — начальник Следственного управления МУ МВД Росии «Якутское».

Дополнительное образование: Саратовский юридический институт, Академия МВД России.

Имеет специальное звание — полковник юстиции.