Новые кадровые назначения в мэрии Якутска

Сидоренко Евгений Васильевич, занимавший должность начальника Управления обеспечения деятельности Окружной администрации города Якутска, назначен начальником Управления Гагаринского округа. С 24 мая 2021 года он приступает к своим обязанностям в Управлении Гагаринского округа.

Краткая справка:

В 1995 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт, по квалификации инженер – механик. В 2012 году Академию труда и социальных отношений, по квалификации юрист.

Начал трудовую деятельность в 1995 году в системе органов внутренних дел.

С 1997 года по 2014 года работал на разных должностях в ОАО АК «Якутскэнерго».

2014-2018 гг. — заместитель руководителя Управления государственного протокола и организационной работы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

2018-2021 гг. — руководитель Управления обеспечения деятельности Окружной администрации города Якутска.

Предыдущий глава Гагаринского округа Слепцов Иосиф Михайлович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Попова Мария Владимировна назначена на должность начальника Управления обеспечения деятельности Окружной администрации города Якутска.

Краткая справка

В 1995 году окончила Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, по квалификации учитель русского языка и литературы, филолог. В 2006 году окончила Дальневосточную академию государственной службы, по квалификации менеджер государственного и муниципального управления.

1995-1999 гг. — учитель русского языка и литературы Беченчинской средней школы Ленского района.

1999-2001 гг. — секретарь-референт, делопроизводитель, руководитель детской студии «Наара суохчааннар» Государственного национального театра эстрадных миниатюр «Наара суохтар».

2001-2002 гг. — ведущий специалист организационно-аналитического отдела Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС(Я)

2002-2005 гг. — главный специалист Управления делами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

2005-2012 гг. — старший референт организационной работы Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

2012-2018 гг. — заместитель начальника Управления обеспечения деятельности Окружной администрации ГО «город Якутск».

С июня 2018 г. по октябрь 2018 г. — начальник Управления обеспечения деятельности Окружной администрации ГО «город Якутск».

2018-2019 гг. — старший референт отдела развития государственной и муниципальной службы Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

С февраля 2019 по октябрь 2019 гг. — начальник организационно-контрольного отдела АО ФАПК «Туймаада».

2019-2020 гг. — старший референт секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной.

2020-2021 гг. — старший референт секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) С.В.Местникова.

В 2012 году награждена Грамотой Правительства РС(Я), в 2018 году — Почетной грамотой Окружной администрации г. Якутска, в 2018 году отмечена знаком «Отличник молодежной политики РС(Я)», в 2021 году Знаком отличия «Гражданская доблесть».

Служеникина Елизавета Николаевна назначена руководителем Промышленного округа г. Якутска.

Окончила Санкт-Петербургскую Академию управления и экономики по специальности «Менеджер государственного и муниципального управления».

Краткая справка:

2001-2008 гг. — управляющий домохозяйством, ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству ТОУ «Промышленный округ» ГО город Якутск.

2008 –2014 гг. — заместитель руководителя по ЖКХ МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск».

2014 -2018 гг. — начальник Управления администрации села Табага ГО «город Якутск».

2018 –2020 гг. — заместитель начальника организационно-контрольного отдела АО ФАПК Туймаада РС(Я).

2020–2021 гг. — заместитель руководителя Управления делами АО Агрохолдинг «Туймаада» РС(Я).