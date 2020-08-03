03.08.2020
09:12
193
Политика
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
Николай Николаевич Старостин назначен начальником управления транспорта и дорожной инфраструктуры г. Якутска.
Аида Константиновна Андреева назначена советником главы города по финасовым вопросам.
О новых назначениях стало известно во время общегородской планерки 3 августа.
Напомним, решением главы города Сарданы Авксентьевой в 2018 году число советников главы на постоянной основе сокращено вдвое, с 6 до 3, что позволило сэкономить существенные бюджетные средства.
В настоящее время число советников остается неизменным — 3.
Источник: Телеграм-канал: @YakutskRF
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