Новые имена талантов Арктики

«Таланты Арктики» — одно из самых ярких праздничных событий в Якутии. Он стал уникальным, единственным проектом, объединившим исполнителей и коллективы всех северных районов. В каждой постановке живет история», — говорит Жанна Степановна Николаева, художественный руководитель ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Аутентичный проект, прошедший 23 апреля, начался с эвенского обряда на удачу для молодых «Открытие Белой дороги». Пожелание белой дороги — напутствие чистого, светлого пути, своего рода инициация для молодежи, избравших свой путь. Ведь целью народного проекта является открытие новых имен исполнителей из числа коренных народов Севера. Он дает путь на большую сцену начинающим талантам и возможность выступить наряду с профессионалами.

Народный проект «Таланты Арктики» проходит в третий раз и не перестает восхищать. Завораживало каждое выступление. Зрители словно очутились в бесконечной белой тундре, любовались северным сиянием, гордым оленем — символом и кормильцем, прочувствовали как горячи сердца северян, открыли новые имена в самобытном и ярком творчестве коренных малочисленных народов Севера: Евгения Шамаева и Айыллыына Сандаар, Среднеколымский улус; Егор Слепцов, Момский улус; Ирина Дускулова, Верхнеколымский район; Валерия и Виктория Неустроевы, Верхоянский улус; Илларион Садовников – Хоглинька, Булунский район; Саргылана Карпова, Оленекский эвенкийский национальный район; Александр Погодаев, Томпонский район; участница ансамбля «Айулна» Зоя Дмитриева, призер Всероссийского конкурса «Ребенок года-2020», лауреат танцевальных направлений «XVII Всемирной Танцевальной Олимпиады»; Василий Кривошапкин, Кобяйский район; Кланура, Усть-Янский район; Михаил Рожин, Эвено-Бытантайский национальный район; Люкуоде Ситдикова, Нижнеколымский район.

В рамках проекта в фойе Дома дружбы работает выставка картин молодой талантливой мастерицы, художника из Анабарского улуса Аксиньи Сивцевой.

Душа человека это великолепный мир, а культура народа вселенная, объединяющая эти миры в одно целое. Коренные малочисленные народы Севера заботливо сохраняют свою богатую культуру, которая отражается в фольклоре, танцах, национальной одежде, обрядах. Тому подтверждение Третий народный проект «Таланты Арктики».