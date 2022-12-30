Новые горизонты: РСХБ и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве в области просвещения

Новые горизонты: Россельхозбанк и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве в области просвещения

Россельхозбанк и Российское общество «Знание» подвели итоги совместной работы в области просвещения молодежи в 2022 году. Организации стали партнерами и подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации совместных просветительских проектов. В частности, РСХБ и Российское общество «Знание» сейчас работают над созданием возможностей для построения студенческого бизнеса.

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На протяжении 2022 года банк совместно с обществом организовал серию просветительских мероприятий по актуальным темам в области агротехнологий в разных городах России. Эксперты Центра развития финансовых технологий РСХБ провели для студентов мастер-классы, на которых рассказали о современных трендах в сельском хозяйстве, IT, о лидерстве и компетенциях для успешной карьеры. Общий охват аудитории этими просветительскими проектами составил более 1 млн пользователей по всей стране.

Общество «Знание» также выступило партнером студенческого акселератора стартапов, который ежегодно проводит РСХБ на платформе RSHB DIGITAL. Для популяризации знаний об агротехнологиях на платформе RSHB DIGITAL собраны актуальные материалы. Среди самых интересных – совместный подкаст управляющего директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Элеоноры Добровольской и руководителя по работе с партнерами общества «Знание» Анастасии Черновой. Спикеры рассказали, насколько важна мотивация к новым знаниям и какие возможности есть у современной молодежи для развития в разных сферах. Конечно, не обошлось и без полезных лайфхаков о личном карьерном треке и практических советов начинающим специалистам.

«В этом году мы видим рост числа желающих пройти оплачиваемую стажировку в банке. Это положительный тренд, который говорит о стремлении молодого поколения осваивать профессиональные навыки и развиваться в качестве экспертов. Все больше студентов хотят получить знания в сфере IT, научиться работать с современными технологиями. Я уверена, что именно поэтому сотрудничество Россельхозбанка с Российским обществом «Знание» в области просвещения молодежи будет эффективным и разносторонним. И благодаря нашим совместным усилиям все больше талантливых молодых людей будет интересоваться агротехнологиями, способствовать развитию этой значимой для страны отрасли», – отметила директор Центра развития финансовых технология Россельхозбанка Елена Батурова.

«Донести знания до самой широкой аудитории – задача, решить которую можно, только объединив усилия максимального числа просветителей. У Российского общества «Знание» уже более 130 партнеров, которые помогают молодежи прокачивать научную теорию и практику в самых разных отраслях. И мы рады, что в аграрном секторе развивать просветительство нам помогает один из лидеров рынка – Россельхозбанк. Вместе в этом году мы реализовали уже немало инициатив, и я уверен, что впереди еще много масштабных и интересных проектов», – прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.