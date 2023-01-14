Новые дополнительные здания двух школ открыли в Якутске

В Якутске сегодня, 14 января, состоялись торжественные церемонии открытия новых зданий средней общеобразовательной школы №5 имени Н.О. Кривошапкина и средней общеобразовательной школы №12 села Пригородное. В мероприятиях приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Новый пристрой средней общеобразовательной школы №5 имени Н.О. Кривошапкина возведен в рамках партнерства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Трехэтажное здание общей площадью более двух тысяч кв. метров рассчитано на 274 места. Кроме учебных кабинетов, в здании имеются: тренажерный зал, кабинет ритмики, медиатека, кабинет факультативных занятий, учительская, кабинет психолога, кабинет социального педагога, лаборатория естественных наук.

Новое трехэтажное здание средней общеобразовательной школы №12 села Пригородное городского округа «город Якутск» рассчитано на 326 мест. В здании общей площадью более пяти тысяч кв. метров, кроме учебных классов, располагаются: библиотека, столовая, медицинский пункт, мастерская, актовый и спортивный залы, зал для занятия хореографией, музыкальный зал и многое другое. На территории школы также обустроили новую спортивную площадку и тренажерную зону.