29.07.2022
18:03
96

Якутск

Новые дома в Хатассах строят на месте захоронений

Николай Макаров: При проведении земляных работ обнаружены старые захоронения в с. Хатассы. Проблема строительства домов на месте старых погостов — актуальна как никогда. Сходили, посмотрели как строятся большие красивые дома, а весь участок в старых могилах. На сегодня ведем работу с археологами о проведении раскопок и переносе обнаруженных остатков, сообщает тгк PRyanya Якутия.

Фото: тгк PRyanya Якутия.
Источник: тгк PRyanya Якутия.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх