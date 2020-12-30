Новые дома от «Железных дорог Якутии» для томмотцев

Сразу два жилых дома в последние дни перед новым годом сдала в эксплуатацию акционерная компания «Железные дороги Якутии» в городе Томмоте и в мкр. Алексеевск города Томмота. Дома построены в рамках федеральной целевой программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключей счастливым новоселам, многие из которых много лет ждали этого события. Не зря говорят, что в Новый год случаются чудеса и мечты сбываются.

Долгожданное жилье обрели 72 семьи.













В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы Администрации города Томмота Юлия Зиновьева, начальник службы капитального строительства АО «АК «ЖДЯ» Николай Катаев, председатель профсоюзной организации АО «АК «ЖДЯ» Наталья Онофрийчук и представители подрядных организаций Оганнес Григорян и Армен Басенцян.

Заместитель главы Администрации города Томмота Юлия Зиновьева отметила, что для каждого человека самое главное в жизни — это семья и теплый уютный дом. Сегодня благодаря Федеральной целевой программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья сбылась заветная мечта нескольких десятков семей. Она поздравила жильцов новых домов от имени Главы города Томмота Александра Заверюхи и от себя лично с долгожданным новосельем и с наступающим Новым годом, пожелав им комфорта и уюта в новых домах.

Начальник службы капитального строительства АК «ЖДЯ» Николай Катаев поздравил счастливых новоселов со знаменательным событием в их жизни. Он пожелал им счастья, здоровья, благополучия, приятных хлопот, и встретить Новый год в новых, светлых и теплых домах.

Новый дом в Томмоте находится по ул. 40 лет Октября, д.9. Дом четырехэтажный, в доме 36 квартир, общая площадь квартир составляет 1867,2 кв.м.

В Алексеевске дом расположен по адресу ул. Школьная, д.1. Дом тоже в четыре этажа. Общая площадь 36 квартир составляет 1623,5 кв.м.

Профсоюзная организация АО «АК «ЖДЯ» провела среди новоселов уже ставший традиционным розыгрыш призов, среди которых мини-холодильники, микроволновые печи и телевизоры.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является лидером по строительству жилья в рамках федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Так, в рамках указанной программы в 2020 году построено 5 жилых домов общей площадью 10 116,5 кв. м, в том числе в г. Алдан -2 жилых дома (128 квартир), в г. Томмот — 3 жилых дома (95 квартир)

В планах на 2021 год строительство еще одиннадцати домов в Алданском районе – в городах Алдан, Томмот и в поселке Якокит общей площадью 15 930,58 кв.м.