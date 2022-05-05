Новые автобусы вышли на пригородные линии

9 новых автобусов марки КАВЗ сегодня начали курсировать из Якутска по направлениям в Маган, Хатассы и Табагу. Об этом сообщили в МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

«По мере готовности будем выводить на линии новые автобусы, планируем заменить все автобусы к концу мая», — сказал директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов.

Напомним, в рамках проекта модернизации парка общественного транспорта к 100-летию ЯАССР были закуплены 100 автобусов, благодаря финансированию из федерального и республиканского бюджетов.

55 автобусов большого класса будут ездить на пригородных маршрутах муниципального предприятия «ЯПАК», 35 единиц автобусов будут курсировать на городских маршрутах, 10 автобусов выделят на востребованные межмуниципальные маршруты.