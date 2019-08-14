Новые автобусы повышенной комфортности для детей и пригородов

Новые автобусы повышенной комфортности предназначены для перевозки детей и пригородных маршрутов. Из восьми заказанных автобусов пока приехали два ЛиАЗа.

Все восемь новых автобусов поступят в МУП «ЯПАК». Из них семь будут перевозить детей, в том числе ЛиАЗ туристического класса для выездов детских делегаций на дальние расстояния за пределы города.

Как сообщил заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев, новая модель ЛИАЗ для пригородных маршрутов станет первым низкопольным автобусом в городе.

«Автобус оснащен новыми отопителями салона, двойным остеклением, утеплением дверей, системой кондиционирования и пандусом для маломобильных пассажиров. Кнопка вызова водителя установлена как внутри салона, так и снаружи автобуса. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках, видеонаблюдения и электронные табло», — прокомментировал Михаил Воробьев. Если новый пригородный автобус положительно зарекомендует себя при эксплуатации в зимний период, в дальнейшем будут закуплены еще несколько таких машин.

Помимо нового автобуса для пригородных маршрутов в Якутск прибыл новый ЛиАЗ для перевозки детей, который будет определен в подразделение МУП «ЯПАК».

«Это комфортабельный «лайнер» туристического класса, с удобными сиденьями, системой кондиционирования. На этом автобусе маленькие горожане могут с комфортом выезжать за пределы города, в районы республики для участия в различных мероприятиях. Автобус оборудован всем необходимым для безопасной поездки», — отметил Воробьев.

Заместитель главы города подтвердил, что в ближайшее время дополнительно прибудут пять автобусов КАВЗ, один ПАЗ для перевозки детей и 20 новых красных ПАЗов для городских маршрутов.

«Мы продолжаем программу по обновлению подвижного состава частных перевозчиков. Данные автобусы были приобретены предпринимателями за счет займа по линии фонда развития города Якутска, а также из республиканского фонда и за счет заемных средстви», — сообщил Михаил Воробьев.