Новые автобусы для частных перевозчиков доставлены в Якутск



Новые автобусы для нужд частных перевозчиков доставлены в Якутск, проводится оформление техники, об этом сообщил руководитель НП «Союз Авто» Андрей Косицкий во время общегородской планерки 28 марта — пишет тгк ЯКУТСК.

«В прошлый четверг-пятницу перегнали с Бестяха, занимаемся оформлением документов», — сказал Косицкий.

Напомним, всего в Якутск в 2022 году поступает 100 новых автобусов: 65 для нужд ЯПАК (пригородные, межмуниципальные и городские перевозки), еще 35 – частные перевозчики на городские маршруты.

Также есть определенные улучшения по соблюдению графиков движения частных перевозчиков, при этом больше всего жалоб поступает на маршрут №8 и №15.

Андрей Косицкий сообщил, что всего за неделю поступило 14 жалоб: 9 – на несоблюдение графиков, 5 – на культуру обслуживания, зафиксировано 2 ДТП с участием автобусов.



