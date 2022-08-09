Новые автобусы будут курсировать ежедневно в Хангаласский, Намский и Горный улусы

С сентября будет увеличено количество автобусных рейсов в Хангаласский, Намский и Горный районы, сообщает пресс-служба министерства транспорта Якутии. В настоящее время автобусы запущены в пилотном режиме и курсируют дважды в неделю. До конца августа будет вестись «обкатка» маршрутов для уточнения пассажиропотока и востребованного населением количества рейсов. Вместе с тем, с учётом возникшей потребности уже ведётся работа по увеличению рейсов по маршруту Якутск – Покровск – Мохсоголлох и обратно, сообщает ЯСИА.

«Автобусы будут курсировать ежедневно в Хангаласский, Намский и Горный районы. Также для большего удобства граждан МУП «ЯПАК» совместно с автовокзалом и банком работает над организацией покупки билетов онлайн», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Напомним, десять новых автобусов, приобретенных в рамках регионального проекта «100 автобусов к 100-летию ЯАССР», с 1 августа курсируют в Хангаласский, Намский и Горный районы. Всего в автобусах по 35 посадочных мест, они оборудованы откидывающимися сидениями, отдельными багажными отсеками, кондиционерами, двойными стеклопакетами и утеплением. Установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, обустроены специальные места для инвалидной коляски. Транспорт проходит обязательный техосмотр по утверждённому графику, а водители ежедневное предрейсовое медосвидетельствование.

— маршрут № 201 «г.Якутск-г.Покровск-п.Мохсоголлох-г.Якутск»:

Перечень остановочных пунктов: ОП Автовокзал (Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП Техтюр — ОП Орто Дойду — ОП Улах-Ан1 — ОП Улах Ан2 — ОП Ой1 — ОП Ой2 — ОП Автовокзал (Покровск) ул. Юбилейная — ОП Автовокзал (Мохсоголлох) ул. Заводская, те же в обратном направлении.

— маршрут № 202 «г.Якутск-с.Магарас-с.Бердигестях-г.Якутск»:

ОП Автовокзал (Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП Магарас (ул. Октябрьская) — ОП Бердигестях 1 (ул. Гагарина) — ОП Бердигестях 2 (ул. Гагарина), те же в обратном направлении

-маршрут № 203 «г.Якутск-с.Намцы-с.Хатырык-г.Якутск»:

ОП Автовокзал (Якутск) ул. Октябрьская, д.24 — ОП Кысыл-Сыр — ОП Партизан — ОП Никольский — ОП Крест-Кытыл — ОП РАД «Нам» (80 км) — ОП Намцы ул. Чернышевского, д.37 (отдел полиции) — Намцы ул. Чернышевского, д.72 (магазин «Север») — Намцы ул. Чернышевского, д.81 — Аппаны РАД «Нам» 87+600 км — Кысыл РАД «Нам» 90+350 км — Ботун РАД «Нам» 94+300 км — Ботун РАД «Нам» 96+100 км — Модут РАД «Нам» 105+300 км — Хатырык РАД «Нам» 117+000 км — Хатырык РАД «Нам» 118+600 км — Хатырык ул. М.А. Охлопковой, д.1 («Общественный центр»), те же в обратном направлении.

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