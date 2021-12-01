Новую водовозную технику передали поселениям вилюйских улусов

Сегодня, 1 декабря, министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов передал ключи от новой водовозной техники, предназначенные для обеспечения питьевой водой населенные пункты вилюйской группы улусов.

Три новых автоцистерны ГАЗ отправятся в села Эльгяй и Крестях Сунтарского улуса и село Кюндядя Нюрбинского улуса. Стоимость спецтехники составила 11,79 млн рублей.

«Через целевой Фонд будущих поколений в текущем году мы приобрели три спецтехники для обеспечения населения питьевой водой, где действуют водоочистные сооружения. Кроме того, спецтехника охватит близлежащие поселения. Решение задач по обеспечению населения чистой питьевой водой является архиважной. В рамках указа главы республики мы обязаны, в первую очередь, обеспечить чистую питьевую воду для сохранения здоровья нашего населения», — отметил Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ.

Приобретение спецтехники осуществлено в рамках реализации республиканской программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-24 годы» и программы Целевого фонда будущих поколений РС(Я) «Во имя будущего» на 2021-23 годы и на плановый период до 2025 года. Основное финансирование программы ведется за счет ежегодных отчислений АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 150 млн. рублей.

Программой предусмотрены мероприятия по повышению качества питьевой воды посредством создания и модернизации объектов водоснабжения, приобретением модульных водоочистных станций, проведением геологоразведочных изыскательских работ по поиску подземных вод, строительством скважинных водозаборных станций со строительством инженерных сетей водоснабжения, приобретением водовозной техники и прочих мероприятий.

Напомним, что реализация программы ведется по Указу Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».