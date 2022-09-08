Теплую остановку открыли в Строительном округе Якутска

В преддверии Дня города 8 сентября в Строительном округе Якутска открылась новая теплая остановка «Авторынок Лера». В торжественном открытии остановки приняли участие глава города Якутска Евгений Григорьев, депутат Якутской городской Думы Саргылана Васильева, руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов, руководитель Строительного округа Василий Рязанский, сотрудники Окружной администрации г. Якутска, общественность, жители и гости города Якутска.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что за два последних года на территории городского округа установлено 30 новых теплых остановок.

«Начиная со следующего года, планируем открывать в городе по 75 остановок ежегодно. По уточненным данным в следующем году планируется открытие 10 новых теплых остановок. Также за эти два года мы провели огромную работу по обновлению общественного транспорта. Было закуплено 100 единиц техники, обновленная техника МУП «ЯПАК» начала возвращаться на городские маршруты. Ежедневно на линию выходит маршрут № 100, введенный в честь 100-летия ЯАССР. В таком же темпе продолжим работу по закупке нового подвижного состава, запуску новых маршрутов и, конечно же, строить теплые автобусные остановки», — сказал Евгений Григорьев.

От имени жителей Строительного округа слова благодарности выразила Людмила Хань.

«Сегодня знаменательный день для нашего квартала, округа. От имени жителей хочу поблагодарить главу Якутска Евгения Николаевича за то, что исполняет наказ горожан, которые были переданы ему во время предвыборной кампании. Надеемся, что пожелания горожан будут услышаны и реализованы и в дальнейшем. Мы все очень рады тому, что на этой остановке наконец-то открылась теплая остановка. Всех с наступающим Днем города!», -сказала Людмила Хань.

Напомним, заказчиком строительства теплых остановок выступает МКУ «Главстрой», исполнитель — индивидуальный предприниматель Афанасий Ефремов. Эксплуатировать теплые остановки будет МУП «ЯПАК».

По информации МУП «ЯПАК», внутри остановок будут установлены мониторы, рециркуляторы, розетки для бесплатной подзарядки гаджетов, скамейки, а также остановки оснастят пандусом для удобства маломобильных граждан.