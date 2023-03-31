Новую маршрутную сеть автобусов обсуждали на встрече в «Союзавто»

31 марта начальник МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска Эдуард Садовников встретился и побеседовал с директорами автобусных маршрутов НКО «СоюзАвто» города Якутска.

Встреча прошла в офисе некоммерческой организации «СоюзАвто» с участием начальника отдела развития транспортной инфраструктуры МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска Людмилы Давыдовой и директора НКО «СоюзАвто» Андрея Косицкого.

Эдуард Садовников отметил, что на сегодня разрабатывается проект новой маршрутной сети. Оптимальные маршруты будут определены с учетом мнения горожан, представителей НКО «СоюзАвто». Также при этом будет принято во внимание результат научно-исследовательской работы по разработке новой маршрутной сети. Новая маршрутная сеть планируется реализовать в Якутске с весны 2024 года.

Основные проблемные вопросы во время встречи касались уборки снега с автобусных остановок, перекрытия улиц, жалоб пассажиров и режима работы светофорных объектов.

Также, директора маршрутов подчеркнули, что общественный транспорт Якутска испытывает острую нехватку водителей.

Отметим, НКО «Союз автоперевозчиков города Якутска» требуются водители с категорией «Д». Заработная плата от 60 000 рублей. По всем вопросам можете обращаться по телефону: 8924-272-84-44, контактное лицо: Емелёва Оксана Николаевна, электронный адрес: ooo-avtolain@mail.ru.

В ходе встречи директора автобусных маршрутов города Якутска получили ответы на все интересующие вопросы.

Эдуард Садовников запланировал провести следующую встречу с участием представителей ГИБДД.