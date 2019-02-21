Нововведение «Якутоптторга» позволило сэкономить 14 млн бюджетных рублей

В Акционерном обществе «Якутоптторг», занимающейся снабжением продовольственными товарами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики, на днях подвели итоги работы за прошлый 2018 год.

Новая схема

АО «Якутоптторг» обеспечивает продуктами питания 25% жителей республики, живущих в 209 поселениях центральной, вилюйской, заречной, южной, северной и арктической группах районов. В 2018 году по поручению Правительства РС (Я) и в координации с Госкомитетом по жизнеобеспечению, компания завезла по земле, воде и воздуху 9282,8 тонны социально значимых продовольственных товаров.

По предложению логистов компании прошлой зимой была изменена транспортная схема завоза – те объемы, которые предназначались для доставки в северные и северо-восточные районы республики, отгружали со склада в п. Нижний Бестях. А продовольствие для поселений запада и северо-запада Якутии отправляли с центральной базы в Якутске. Таким образом, удалось избежать расходов на излишнюю перевалку грузов и ускорить их доставку. Нововведение позволило сэкономить порядка 14 млн рублей бюджетных средств.

Удачной получилась и закупочная кампания. В ходе нее удалось снизить цены на сахар (минус 18,1%) и крупы – от 17,6% за манку до 28,7% за гречку. А еще на перловку (- 19,3%); овсянку (- 19,1%) и горох (- 24,5%). На 2,6% сбавили цену мясных консервов.

Новоселье в Черском

14 марта 2018 года в п. Черский Нижнеколымского улуса состоялось открытие склада продовольственных товаров АО «Якутоптторг» со встроенным магазином.

Арочно-каркасное здание площадью 400 квадратных метров с магазином в 75 «квадратов» возвели в кратчайшие сроки. Новый торгово-складской объект стал вторым, построенным компанией за год, и с большим интересом был встречен местными жителями.

В 2018 году были продолжены ремонты магазинов и складских помещений филиалов предприятия в Аллаиховском, Булунском, Верхоянском, Верхнеколымском, Усть-Майском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском районах и г. Якутске. Кроме того, в Абыйском, Нижнеколымском и Верхнеколымском филиалах установили узлы учета тепла, что позволило значительно экономить на коммунальных расходах.

Продуктов хватит

План завоза продуктов в зимний период был выполнен на сто процентов, и даже в самых отдаленных и труднодоступных местах госкомпания смогла создать запас продуктов, которого хватит до конца марта 2019 года.

Говоря об итогах завоза по автозимникам, в компании отмечают, что, как и в 2017-м году этот этап получился довольно сложным. Здорово помогли дорожники, в сложнейших условиях пробивая зимники через порой двухметровую толщу снега. Не подвели и перевозчики. Несмотря на экстремальные природно-климатические условия, они смогли вовремя и без потерь доставить все запланированные объемы.

В зиму 2018 года почти в два раза, с 85 до 144 тонн, «Якутоптторг» увеличил завоз продовольственных товаров расширенного ассортимента, причем ассортимент этот получился действительно как никогда широким, с учетом пожеланий покупателей. На грузовиках с термобудками северянам доставляли колбасы, молочную продукцию, овощи, фрукты, разнообразные кондитерские изделия. И если раньше предприятие завозило всего два-три вида, например, сгущенного молока, то нынче ассортиментная линейка разных товаров была увеличена до пяти-шести марок и ценовых групп.

Особый маршрут

Отдельным эпизодом доставки продуктов по автозимникам всегда становится завоз продовольствия в самое отдаленное поселение Усть-Янского улуса, село Юкагир. Туда, где живут чуть более 120 человек, на автомашине можно добраться только по зимнику длиной 547 км от Усть-Куйги, через Казачье и Нижнеянск. Каждый год доставка туда грузов и продовольствия является, по сути, настоящим подвигом. Представьте себе 547 км пути практически по бездорожью в суровых условиях арктической тундры и замерзшего моря Лаптевых. Но, тем не менее, госкомпания «Якутоптторг» ежегодно доставляет продовольственные товары и сюда, и в другие самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики.

В Юкагир продукты прибыли в караване из нескольких машин, везших топливо, стройматериалы, другие жизненно-важныегрузы. В прошлом году повезло – грузовики выехали из Нижнеянска 3 мая и 8-го, разгрузившись, убыли обратно. А иногда этот путь затягивается минимум на неделю.

«Якутоптторг» завез в Юкагир 13,1 тонны продуктов — муку, сахар, крупы, соль, растительное масло, молочные и мясные консервы, макаронные изделия. Товары на хранение и реализацию принял оператор компании с тем, чтобы обеспечивать селян до следующего завоза в будущем году.

Паводок обошелся без потерь

В мае 2018 года «Якутоптторг», как и вся республика, боролся с нагрянувшим паводком. Обошлось без потерь, хотя, например, в Эльдикане пришлось перегружать хранимое продовольствие на более высокие площадки.

В самый разгар паводка, откликнувшись на призыв о помощи руководства Усть-Майского района, в координации с Правительством республики и Госккомобеспечения РС (Я) «Якутоптторг» отправил на вертолете МИ-26 МЧС России 2,1 тонны гуманитарной помощи жителям сел Эльдикан, Кюпцы, Эжанцы.

Помогли рефконтейнеры и аэролодка

В навигацию 2018 года «Якутоптторг» завезти 1268,1 тонны социально-значимых продовольственных товаров, в том числе 999,9 тонны муки и 85,2 тонны продуктов расширенного ассортимента.

Как и в 2017-м году для доставки в Колымскую группу улусов свежей плодоовощной продукции и других скоропортящихся продуктов были задействованы рефрижераторные контейнера. Это позволило сократить не только сроки доставки, но и стоимость продуктов. Например, в августе (!) прошлого года груши в п. Черский продавали по 130 рублей за килограмм. Учитывая такой экономический эффект, предприятие приобрело дополнительно еще три «рефки», а всего их в навигацию 2018 года задействовали шесть. В рефрижераторах скоропорт завезли в Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Усть-Янский районы. При помощи рефконтейнеров удалось не только доставить свежие продукты, но уже в октябре привезти в Якутск свежий улов рыбы. За счет такого способа доставки удалось снизить её себестоимость, несмотря на высокий спрос. Ведь в этот период времени купить в городе свежемороженую рыбу хорошего качества практически невозможно.

В целом план завоза грузов в навигацию удалось выполнить на 103,1%, несмотря на почти уже традиционные трудности с судоходством на баре реки Яна. А объемы доставленных товаров расширенного ассортимента «Якутоптторг» смог увеличить почти в два раза.

Каждый год в компании ищут новые пути доставки продуктов питания в отдаленные и труднодоступные уголки республики, чтобы снижать себестоимость доставляемых товаров. С этой целью в 2018-м году в «Якутоптторге» приобрели аэролодку. На ней дважды по реке Тумара привезли скоропортящиеся продукты объемом 1,6 тонны в с. Себян-Кюель Кобяйского района, куда ранее скоропорт доставляли только вертолетом. Новый способ доставки обошелся намного дешевле, что, конечно, повлияло на отпускную цену.

«Зеленая» авиадоставка

В течение всего года шла авиадоставка продовольствия, а накануне нового года её активизировали, чтобы привезти к праздничным столам северян все необходимые продукты. С сентября 2018 года по январь 2019 года по заявке ОАО «Якутоптторг» авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила в общей сложности 59 рейсов.

В итоге авиатранспортом в 2018 году завезли 156,8 тонны продуктов, что составило 102% от плана. В населенные пункты доставлено детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерская и молочная продукции, яйца и картофель. Из Якутска «зеленые» рейсы на самолетах «Полярных авиалиний» выполнялись в Верхнеколымский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Аллаиховский, Абыйский, Верхоянский, Усть-Янский, Момский, Булунский, Эвено-Бытантайский улусы, село Себян-Кюель Кобяйского улуса. А уже из районных центров овощи и фрукты, детское питание, колбасная и молочная продукция были завезены вертолетами этого же авиаперевозчика в отдаленные села.

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Основным итогом года на предприятии считают то, что «Якутоптторг» закончил его, впервые за 7 лет, с прибылью. По предварительным расчетам она составляет 3,5 млн рублей. Достигнуть положительного финансового результата удалось благодаря расширению ассортимента завозимого товара, снижению процентов по кредитным обязательствам и сокращению коммерческих и управленческих расходов.