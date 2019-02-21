АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.86
 74.68
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Популярный шоумен приглашает на шоу программу «Эйиэхэ эрэ»
21.02.2019, 12:48
Происшествия
Недобросовестный арендатор
21.02.2019, 12:36
Экономика
Объявление
О работе касс Энергосбыта в праздничные дни
21.02.2019, 12:29
Экономика
Нововведение «Якутоптторга» позволило сэкономить 14 млн бюджетных рублей
21.02.2019, 12:25
Судебная хроника
В Якутске пенсионеры через суд добились оплаты проезда
21.02.2019, 12:23
Культура & Образование
Некролог
Ушла из жизни заслуженная артистка Якутии
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
21.02.2019, 12:11
Экономика
Объявление
Выездные кассы Энергосбыта работают в Тулагино и Павловске
21.02.2019, 12:04
Экология
Сахамин Афанасьев: В своей работе будем опираться на общественных инспекторов и молодежь
21.02.2019, 11:55
Спорт
Чемпионат по ралли-рейду «Полюс Холода – 2019» пройдет в конце марта
21.02.2019, 11:48
Происшествия
Видео
Экстра
ДТП в центре Якутска заблокировало движение
21.02.2019, 11:46
Происшествия
Выпил, уснул, проснулся без телефона
21.02.2019, 11:35
Опрос
Интересно
Жизнь
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
21.02.2019, 11:33
Культура & Образование
«Петя и волк» впервые на якутском языке
21.02.2019, 11:22
Происшествия
Жительница Якутии лишилась лишилась около 550 000 рублей, поддавшись на уловки мошенников
21.02.2019, 11:17
Спорт
Эрдоган и Эрдин возглавят сборную Турции на Кубок мира-2019
21.02.2019, 11:10
Якутск
Более 130 человек будут участвовать в игре МЭР Якутска
21.02.2019, 10:57
Красота & Здоровье
Не добро пожаловать: Что делать с мигрантами с ВИЧ в Якутии
21.02.2019, 10:44
Происшествия
Кража в школьной раздевалке
21.02.2019, 10:31
Политика
Владимир Путин: Развитие Дальнего Востока обсудят в сентябре
21.02.2019, 10:19
Общество
И.о. главы якутского села привлечен к административной ответственности
21.02.2019, 10:07
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
21.02.2019, 9:58
Происшествия
Пожары в Якутии
21.02.2019, 9:46
Судебная хроника
В Якутии кассир санатория-профилактория присвоила почти полмиллиона рублей
21.02.2019, 9:37
Политика
Глава Якутии о послании Владимира Путина
21.02.2019, 9:32
Светская хроника
Фотофакт
Мэр Якутска летает эконом-классом — республика восхищена
21.02.2019, 9:22
Политика
Путин отметил Якутию
21.02.2019, 9:09
Политика
Владимир Путин в ежегодном послании особое внимание уделил реализации нацпроектов
21.02.2019, 9:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ГУП Москвы «Центр-Сити»
21.02.2019, 0:44
Общество
Сегодня день рождения главного редактора, модельера, журналиста и тренера
21.02.2019, 0:02
Якутск
Якутск ожидает мусорный коллапс?
21.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 февраля 2019
20.02.2019, 22:50
Футуролог
Якутия читает Евангелие
20.02.2019, 22:39
Политика
Путин поручил Правительству РФ принять новую программу развития сельских территорий
20.02.2019, 21:01
Культура & Образование
Благодарная память. Есть такой музей
20.02.2019, 20:50
Общество
Три школьника республики награждены нагрудными знаками «Горячее сердце». Один — посмертно
20.02.2019, 19:46
Экология
Фотофакт
Instagram
Скоро весна!
20.02.2019, 18:59
Политика
Началась церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию РФ
20.02.2019, 18:55
Экономика
В Якутии повысили заработную плату бюджетникам
20.02.2019, 18:00
Общество
Множество оригинальных идей для подарка на 23 февраля
20.02.2019, 17:45
Экология
Переехать или остаться: В Институте мерзлотоведения обсудили потепление в Якутии
20.02.2019, 17:30
Экономика
«Мечел» может продать Эльгинское месторождение за долги
20.02.2019, 17:15
Спорт
Сборную Ирана на Кубке мира возглавит двукратный призер Олимпийских игр
20.02.2019, 17:00
Происшествия
В Якутии уроженец Казахстана поджег гараж и украл агротехнику
20.02.2019, 16:45
Экономика
График плановых работ энергетиков на 21 февраля
20.02.2019, 16:30
Происшествия
Видео
В магазине засняли видео кражи кошелька из сумки покупательницы
20.02.2019, 16:15
Экономика
Журналисты побывали в самой центральной точке магистрального газопровода Мастаах-Берге-Якутск
20.02.2019, 16:00
Происшествия
В Якутии Роспотребнадзор снял с продажи меха на два миллиона рублей
20.02.2019, 15:45
Культура & Образование
Анонс
23 февраля KitJah приглашает на первый сольный концерт
20.02.2019, 15:30
Культура & Образование
В Якутии молодой педагог создала первое эвенское караоке «Мявун икэлни»
20.02.2019, 15:15
Судебная хроника
Бывший глава наслега обвиняется в хищении и служебном подлоге
20.02.2019, 15:14
Сахалыы
Афиша
Василий Чупров «Эйиэхэ эрэ…» шоу программаҕа ыҥырар
20.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
Основательница «Камелька» Ольга Григорьева выдвинута на соискание премии Якутянин года
20.02.2019, 14:45
Культура & Образование
В галерее Афанасия Осипова состоится встреча с писателем Дмитрием Наумовым
20.02.2019, 14:30
Происшествия
У жителя Алданского района изъяли оружие и боеприпасы
20.02.2019, 14:15
Культура & Образование
Анонс
Саха театр отправился на гастроли по районам Якутии
20.02.2019, 14:00
Культура & Образование
Афиша
Такого вы еще не видели! В столице пройдет шоу «В ритме BOLLYWOOD»
20.02.2019, 13:45
Якутия
Согласятся ли жители якутского села на предложение правительства?
20.02.2019, 13:30
Гороскоп
Как разбогатеть каждому знаку зодиака
20.02.2019, 13:15
Экономика
«РосРАО» теперь под крылом страховой компании «Стерх»
20.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Сахацирк приглашает на весенний концерт «С праздником!»
20.02.2019, 12:53
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА о проекте «ВАМ «Вызов»: У меня поменялось мировоззрение
20.02.2019, 12:45
Финансы
Распоряжаться деньгами правильно: АЭБ провел уроки финграмотности в школах Якутска
20.02.2019, 12:37
Экономика
Якутскэнерго: СМС-оповещение – эффективный способ передачи информации
20.02.2019, 12:30
Экономика
В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в «майские указы»
20.02.2019, 12:28
Происшествия
Пожилая женщина подверглась нападению
20.02.2019, 12:17
Якутск
В Якутске обсудили перспективы внедрения системы «Умный город»
20.02.2019, 12:06
Якутия
В Верхневилюйском улусе проходят отчеты правительства республики
20.02.2019, 11:57
Происшествия
«Кухонный боксер» избил возлюбленную и сам вызвал полицию
20.02.2019, 11:48
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии приглашает на «Весенний каприз»
20.02.2019, 11:33
Происшествия
В Якутске участились угоны машин
20.02.2019, 11:28
Экономика
ЯТЭК — активный участник приоритетного проекта Якутии
Архив новостей
Экономика
21 февраля 2019, 12:29
105

Нововведение «Якутоптторга» позволило сэкономить 14 млн бюджетных рублей

В Акционерном обществе «Якутоптторг», занимающейся снабжением продовольственными товарами отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики, на днях подвели итоги работы за прошлый 2018 год.

Новая схема

АО «Якутоптторг» обеспечивает продуктами питания 25% жителей республики, живущих в 209 поселениях центральной, вилюйской, заречной, южной, северной и арктической группах районов. В 2018 году по поручению Правительства РС (Я) и в координации с Госкомитетом по жизнеобеспечению, компания завезла по земле, воде  и воздуху 9282,8 тонны социально значимых продовольственных товаров.

По предложению логистов компании прошлой зимой была изменена транспортная схема завоза – те объемы, которые предназначались для доставки в северные и северо-восточные районы республики, отгружали со склада в п. Нижний Бестях. А продовольствие для поселений запада и северо-запада Якутии отправляли с центральной базы в Якутске. Таким образом, удалось избежать расходов на излишнюю перевалку грузов и ускорить их доставку. Нововведение позволило сэкономить порядка 14 млн рублей бюджетных средств.

Удачной получилась и закупочная кампания. В ходе нее удалось снизить цены на сахар (минус 18,1%) и крупы – от 17,6% за манку до 28,7% за гречку. А еще на перловку (- 19,3%); овсянку (- 19,1%) и горох (- 24,5%). На 2,6% сбавили цену мясных консервов.

 

Новоселье в Черском

14 марта 2018 года в п. Черский Нижнеколымского улуса состоялось открытие склада продовольственных товаров АО «Якутоптторг» со встроенным магазином.

Арочно-каркасное здание площадью 400 квадратных метров с магазином в 75 «квадратов» возвели в кратчайшие сроки. Новый торгово-складской объект стал вторым, построенным компанией за год, и с большим интересом был встречен местными жителями.

В 2018 году были продолжены ремонты магазинов и складских помещений филиалов предприятия в Аллаиховском, Булунском, Верхоянском, Верхнеколымском, Усть-Майском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском районах и г. Якутске. Кроме того, в Абыйском, Нижнеколымском и Верхнеколымском филиалах установили узлы учета тепла, что позволило значительно экономить на коммунальных расходах.

 

Продуктов хватит

План завоза продуктов в зимний период был выполнен на сто процентов, и даже в самых отдаленных и труднодоступных местах госкомпания смогла создать запас продуктов, которого хватит до конца марта 2019 года.

Говоря об итогах завоза по автозимникам, в компании отмечают, что, как и в 2017-м году этот этап получился довольно сложным. Здорово помогли дорожники, в сложнейших условиях пробивая зимники через порой двухметровую толщу снега. Не подвели и перевозчики. Несмотря на экстремальные природно-климатические условия, они смогли вовремя и без потерь доставить все запланированные объемы.

В зиму 2018 года почти в два раза, с 85 до 144 тонн, «Якутоптторг» увеличил завоз продовольственных товаров расширенного ассортимента, причем ассортимент этот получился действительно как никогда широким, с учетом пожеланий покупателей. На грузовиках с термобудками северянам доставляли колбасы, молочную продукцию, овощи, фрукты, разнообразные кондитерские изделия. И если раньше предприятие завозило всего два-три вида, например, сгущенного молока, то нынче ассортиментная линейка разных товаров была увеличена до пяти-шести марок и ценовых групп.

Особый маршрут

Отдельным эпизодом доставки продуктов по автозимникам всегда становится завоз продовольствия в самое отдаленное поселение Усть-Янского улуса, село Юкагир. Туда, где живут чуть более 120 человек, на автомашине можно добраться только по зимнику длиной 547 км от Усть-Куйги, через Казачье и Нижнеянск. Каждый год доставка туда грузов и продовольствия является, по сути, настоящим подвигом. Представьте себе 547 км пути практически по бездорожью в суровых условиях арктической тундры и замерзшего моря Лаптевых. Но, тем не менее, госкомпания «Якутоптторг» ежегодно доставляет продовольственные товары и сюда, и в другие самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики.

В Юкагир продукты прибыли в караване из нескольких машин, везших топливо, стройматериалы, другие жизненно-важныегрузы. В прошлом году повезло – грузовики выехали из Нижнеянска 3 мая и 8-го, разгрузившись, убыли обратно. А иногда этот путь затягивается минимум на неделю.

«Якутоптторг» завез в Юкагир 13,1 тонны продуктов — муку, сахар, крупы, соль, растительное масло, молочные и мясные консервы, макаронные изделия. Товары на хранение и реализацию принял оператор компании с тем, чтобы обеспечивать селян до следующего завоза в будущем году.

Паводок обошелся без потерь

В мае 2018 года «Якутоптторг», как и вся республика, боролся с нагрянувшим паводком. Обошлось без потерь, хотя, например, в Эльдикане пришлось перегружать хранимое продовольствие на более высокие площадки.

В самый разгар  паводка, откликнувшись на призыв о помощи руководства Усть-Майского района, в координации с Правительством республики и Госккомобеспечения РС (Я) «Якутоптторг» отправил на вертолете МИ-26 МЧС России 2,1 тонны гуманитарной помощи жителям сел Эльдикан, Кюпцы, Эжанцы.

Помогли рефконтейнеры и аэролодка

В навигацию 2018 года «Якутоптторг» завезти 1268,1 тонны социально-значимых продовольственных товаров, в том числе 999,9 тонны муки и 85,2 тонны продуктов расширенного ассортимента.

Как и в 2017-м году для доставки в Колымскую группу улусов свежей плодоовощной продукции и других скоропортящихся продуктов были задействованы рефрижераторные контейнера. Это позволило сократить не только сроки доставки, но и стоимость продуктов. Например, в августе (!) прошлого года груши в п. Черский продавали по 130 рублей за килограмм. Учитывая такой экономический эффект, предприятие приобрело дополнительно еще три «рефки», а всего их в навигацию 2018 года задействовали шесть. В рефрижераторах скоропорт завезли в Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Усть-Янский районы. При помощи рефконтейнеров удалось не только доставить свежие продукты, но уже в октябре привезти в Якутск свежий улов рыбы. За счет такого способа доставки удалось снизить её себестоимость, несмотря на высокий спрос. Ведь в этот период времени купить в городе свежемороженую рыбу хорошего качества практически невозможно.

В целом план завоза грузов в навигацию удалось выполнить на 103,1%, несмотря на почти уже традиционные трудности с судоходством на баре реки Яна. А объемы доставленных товаров расширенного ассортимента «Якутоптторг» смог увеличить  почти в два раза.

Каждый год в компании ищут новые пути доставки продуктов питания в отдаленные и труднодоступные уголки республики, чтобы снижать себестоимость доставляемых товаров. С этой целью в 2018-м году в «Якутоптторге» приобрели аэролодку. На ней дважды по реке Тумара привезли скоропортящиеся продукты объемом 1,6 тонны в с. Себян-Кюель Кобяйского района, куда ранее скоропорт доставляли только вертолетом. Новый способ доставки обошелся намного дешевле, что, конечно, повлияло на отпускную цену.

«Зеленая» авиадоставка

В течение всего года шла авиадоставка продовольствия, а накануне нового года её активизировали, чтобы привезти к праздничным столам северян все необходимые продукты. С сентября 2018 года по январь 2019 года по заявке ОАО «Якутоптторг» авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила в общей сложности 59 рейсов.

В итоге авиатранспортом в 2018 году завезли 156,8 тонны продуктов, что составило 102% от плана. В населенные пункты доставлено детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерская и молочная продукции, яйца и картофель. Из Якутска «зеленые» рейсы на самолетах «Полярных авиалиний» выполнялись в Верхнеколымский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Аллаиховский, Абыйский, Верхоянский, Усть-Янский, Момский, Булунский, Эвено-Бытантайский улусы, село Себян-Кюель Кобяйского улуса. А уже из районных центров овощи и фрукты, детское питание, колбасная и молочная продукция были завезены вертолетами этого же авиаперевозчика в отдаленные села.

***

Основным итогом года на предприятии считают то, что «Якутоптторг» закончил его, впервые за 7 лет, с прибылью. По предварительным расчетам она составляет 3,5 млн рублей. Достигнуть положительного финансового результата удалось благодаря расширению ассортимента завозимого товара, снижению процентов по кредитным обязательствам и сокращению коммерческих и управленческих расходов.

Источник: Пресс-служба АО «Якутоптторг».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Некролог
Культура & Образование
21.02.2019

Ушла из жизни заслуженная артистка Якутии

Спорт
21.02.2019

Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах

Происшествия
21.02.2019

Жительница Якутии лишилась лишилась около 550 000 рублей, поддавшись на уловки мошенников

Общество
21.02.2019

День защитника Отечества: история праздника 23 февраля

Политика
21.02.2019

Путин отметил Якутию

Якутск
21.02.2019

Якутск ожидает мусорный коллапс?

Общество
20.02.2019

Три школьника республики награждены нагрудными знаками «Горячее сердце». Один — посмертно

Фотофакт
Instagram
Экология
20.02.2019

Скоро весна!