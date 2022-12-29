Нововведение СЭГХ портит автотехнику и грозит здоровью горожан

Многие жители Якутска заметили, что с недавних пор столичные улицы стали посыпать каменной крошкой. И не только заметили, но и ощутили на себе и на своей технике последствия этого нововведения.

Вчера утром я по дороге на работу был обеспокоен посторонним шумом, доносившимся из-под капота. Остановившись во дворе, открыл его и увидел, что болтается поврежденный ремень гидроусилителя руля. Я его менял в прошлом году и могу засвидетельствовать, что он рвется крайне редко. Приехал в мастерскую, где прохожу обслуживание и ремонт уже около десяти лет. Мастера рассказали, что в декабре участились обращения именно по повреждениям ремней – вентилятора, генератора и ГУР.

Дело, оказывается, в том, что Служба эксплуатации городского хозяйства вместо традиционного песка стала посыпать дороги крошкой щебенки. Камешки разной фракции попадают на шкив и рвут ремни. Некоторые автолюбители жалуются, что такой посев забивает канавки протекторов и портит сами шины.

Эта мелкая щебенка досаждает и горожанам. Она прилипает к обуви, заносится в дом, из-за нее пассажиры падают, скользя на металлическом полу автобусов, или им грозит опасность получить травму на каменных плитах тротуаров, лестниц или подъездов.

Внеплановый ремонт обошелся мне в энную сумму. Теперь думаю, может, подать в суд на СЭГЗ с требованием оплатить эти расходы…