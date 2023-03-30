Новостной выпуск Академии наук Якутии

Предлагаемый видеодайджест национальной Академии наук Республики Саха освещает яркие события прошлой недели, посвященных крупному научному форуму который прошел 22–24 марта в Якутске в рамках основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

В те дни состоялась международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В мероприятии приняли участие российские и зарубежные ученые, инженеры, экономисты и представители органов государственной власти. Форум на различных дискуссионных площадках собрал экспертов из России, Китая, США, Японии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Бразилии. Всего в конференции в очном и дистанционном формате приняли участие порядка 500 специалистов. Представители Академии наук Якутии были одними из ключевых спикеров и модераторов планерных заседаний и разделов конференции. Предлагаем вниманию зрителей видеоотчет событий.

Приятного просмотра!