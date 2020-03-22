Новости заседания оперативного штаба Якутска

Сегодня на заседании оперативного штаба города Якутска сотрудники социального блока Окружной администрации отчитались о ходе профилактических мер, проведенных в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса COVID-2019 на территории городского округа «город Якутск».

В связи с тем, что с 17 по 27 марта приостановлена деятельность общеобразовательных учреждений, учреждений спорта, культуры и дополнительного образования детей, Управлением образования города Якутска совместно с Министерством образования и науки РС (Я) проводится работа по организации образовательной деятельности в дистанционном режиме.



Также, в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, Управлению образования поручено провести разъяснительную работу с родительской общественностью в связи с активным пребыванием школьников без сопровождения родителей (законных представителей) в общественных местах: развлекательных организациях, торговых центрах и точках общественного питания.



Что касается дошкольных образовательных учреждений, то их деятельность будет продолжаться до особого распоряжения. Со следующей недели руководству детских садов будет предложено организовать возможность удаленной работы для старшего и наиболее подверженного к COVID-2019 персонала. Отдельные работники, с учетом специфики деятельности, по желанию могут направиться в отпуск в счет предстоящего очередного отпуска. В учреждениях образования в настоящее время работает 224 педагога старше 65 лет, из них в возрасте от 65 до 75 лет – 216 педагогов, старше 76 лет – 8 педагогов.



В сфере спорта работниками Управления физической культуры и спорта 21 марта была проведена проверка 18 частных спортивных клубов и фитнес центров Якутска. В целях соблюдения рекомендаций 5 из них приостановили свою деятельность, остальные 13 функционируют на условиях соблюдения предписания Управления Роспотребнадзора о недопущении более 50 человек. Меры санитарной обработки и дезинфекции соблюдены.



Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой ГО «город Якутск». Мероприятия охватывают все объекты образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, общественного транспорта.