Новости в деле об убийстве якутского экстрасенса Уу Далайа

Опубликованы новые подробности в деле убийства Галины Трофимовой (якутской шаманки) иранским мигрантом сожителем.

Полиция установила, что Трофимовой он представлялся как Хабиб, но это его ненастоящее имя, его зовут Армин Асгари.

Согласно расследованию, преступление произошло в ночь на Рождество, 25 декабря, в районе Ортабайыр города Кягытхане, следующим образом. Около 21:10 наряд полиции сообщил, что на кровати по адресу, по которому они приехали, было обнаружено тело 40-летней гражданки РФ Галины Трофимовой, со следами удушья на горле.

Дети женщины от предыдущего брака находились в другой комнате, и они показали, что не слышали ссоры в вечер преступления. А когда они встали рано утром, Армин Асгари вывел их из дома под предлогом завтрака, они ушли с ним без матери, так и не увидев её. Они также сказали, что Армин Асгари разместил их в отеле в Левенте и уехал, домой они так и не вернулись, и их забрали из отеля их родственники.

Родственник Трофимовой пояснил, что не видел её более 6 месяцев. Но ему позвонила её мать и сказала забрать внуков из отеля, я не могу дозвониться до их мамы. Он взял детей и пошёл домой. Когда он со слесарем взломал дверь, то увидели Галину, неподвижно лежащую на кровати, и сообщил в полицию.

Трофимова, была известна под шаманским прозвищем «Уу Далайа». В Стамбул приехала после развода. Занималась гаданием в соцсетях и онлайн. С Асгари познакомилась на курсах турецкого языка. Армин Асгари, представившийся Трофимовой как «Хабиб», интересовался криптовалютами и потерял крупную сумму денег. У погибшей пропали мобильный телефон и деньги. Полиция объявила его в розыск, сообщает тгк АЙДААН