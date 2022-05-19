Новости по делу убийцы двух человек в Якутске — Следком

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя города Якутска в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Предварительным расследованием установлено, что вечером 7 мая 2022 года обвиняемый на участке местности, расположенном около многоквартирного дома по ул. Ломоносова, действуя без всяких оснований, из хулиганских побуждений, применяя в качестве оружия металлическую трубу, подошел к ранее незнакомому мужчине и нанес ему не менее пяти ударов по голове. От полученных телесных повреждений 51-летний скончался на месте происшествия.

Некоторое время спустя на мосту, расположенном в районе ул. Пояркова, из хулиганских побуждений обвиняемый подошел к ранее незнакомому 52-летнему мужчине, схватил за плечо и ногу, поднял над землей и перебросил через ограждение моста на землю. После этого он спустился под мост, нанес ему несколько ударов по различным частям тела и совершил его утопление. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Личность обвиняемого была установлена через несколько дней после обнаружения тел. Как установлено в ходе следствия, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, пытался скрыть следы преступления.

После установления взаимосвязи между смертью мужчин следователем уголовные дела соединены в одно производство.

С учетом дерзости совершенных преступлений и особой тяжести их последствий следователем внесено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.